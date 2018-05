Polícia pátra po Pavlovi Kabešovi, často sa chodí túlať lesmi

Nezvestný často chodieval do lesov v okolí Bratislavy, predovšetkým na Kamzík v oblasti Koliby a na Železnú studničku v oblasti Bratislavského lesného parku.

Bratislava 29. mája (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 58-ročnom Bratislavčanovi Pavlovi Kabešovi. Žiada verejnosť o pomoc. Muža naposledy videli 28. mája v mieste trvalého bydliska. Často chodieval do lesov v okolí Bratislavy.



"Od uvedeného času o sebe nepodal žiadnu správu a miesto jeho súčasného pohybu či pobytu nie je známe," uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Nezvestný často chodieval do lesov v okolí Bratislavy, predovšetkým na Kamzík v oblasti Koliby a na Železnú studničku v oblasti Bratislavského lesného parku.



Popis nezvestnej osoby: 180 cm vysoký, štíhlej postavy, krátke prešedivené vlasy s plešinou, zeleno-hnedé oči, strnisko na tvári.



Popis oblečenia nezvestnej osoby: neznáme oblečenie, hnedé kožené sandále, tmavomodrý ruksak v tvare vreca s logom.



Zvláštne znamenia: výrazná bradavica pri ústach z ľavej strany a pri nose z pravej strany.



"Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestného muža, nám oznámte na číslo polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení," doplnila Mihalíková.