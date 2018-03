Pedagóg Zdenko L. dostal za vraždu trest päť rokov a šesť mesiacov

Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, prokurátor aj obžalovaný sa k prípadnému podaniu odvolania chcú vyjadriť v zákonnej 15-dňovej lehote.

Bratislava 20. marca (TASR) – Okresný súd (OS) Bratislava I v utorok odsúdil bývalého vysokoškolského pedagóga Zdenka L., ktorý mal vázou zavraždiť svoju manželku, na trest odňatia slobody v dĺžke trvania päť rokov a šesť mesiacov. Zároveň mu uložil ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou, trest prepadnutia veci či povinnosť nahradiť poisťovni spôsobenú škodu.



Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, prokurátor aj obžalovaný sa k prípadnému podaniu odvolania chcú vyjadriť v zákonnej 15-dňovej lehote.



"Vinu, vzhľadom na vykonané dokazovanie, či už to bola samotná výpoveď obžalovaného, svedkov, vrátane svedka - poškodeného, výsledky znaleckého dokazovania, mal súd od začiatku za preukázanú," uviedol predseda senátu pri ústnom odôvodňovaní rozsudku.



Upozornil, že súd sa musel pri tomto prípade vyrovnať s neobvyklou situáciou a išlo o špecifický prípad. Z vykonaného dokazovania totiž vyplynulo, že obžalovaný musel napríklad opúšťať spoločné obydlie s manželkou o siedmej ráno a vracať sa až o desiatej večer, svedkovia popísali, že manželka ho mala napádať a taktiež, že do spoločného bytu liezol cez okno, nakoľko mu bol iný prístup odmietnutý. "Obžalovaný nekonal spôsobom, ktorý by mu bol z hľadiska svedomia či hodnotových priorít vlastný," poznamenal súd na margo spáchanej vraždy. Súd tak obžalovanému uložil vo významnej miere znížený trest.



"V danom prípade však nemožno opomenúť, že došlo k pozbaveniu ľudského života," zdôraznil predseda senátu.



Samotný skutok sa stal v januári 2012 v skorých ranných hodinách. Podľa obžaloby mal Zdenko L. po predchádzajúcej slovnej hádke "plochou stranou vázy z ónyxového kameňa," s hmotnosťou približne 2,5 kg, najmenej dvakrát a bez predchádzajúcej výstrahy, vysokou intenzitou, udrieť do hlavy svoju spiacu manželku. Mal jej tým spôsobiť vážne zranenia, ktorým po niekoľkých mesiacoch v nemocnici podľahla. V čase skutku mal obžalovaný Zdenko L. 68 rokov a jeho manželka 61 rokov.