Pellegrini verí, že nebudeme opäť rekordérmi vo volebnej účasti

Na Slovensku sa konajú v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini vo volebnej miestnosti v priestoroch Základnej školy Bakossova v Banskej Bystrici 25. mája 2019.

Banská Bystrica 25. mája (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini verí, že vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazia na Slovensku proeurópske strany, ktoré budú pokračovať aj v integračných snahách a v celkovej reforme EÚ, pretože tá nás neminie. Konštatoval to v sobotu popoludní v Banskej Bystrici po hlasovacom akte na Základnej škole Jána Bakossa.



"Veľmi by som si želal, keby sme tentoraz neboli rekordérmi v tom zlom zmysle slova a na Slovensku nebudeme mať najnižšiu volebnú časť. Zdá sa, aj členovia volebnej komisie hovoria, že sú milo prekvapení z toho, že ľudia idú voliť. Jedna vec bude účasť, druhá, aké budú výsledky, pretože už na budúci týždeň ma čaká mimoriadny summit v Bruseli, ktorý bude prvým po nových voľbách," reagoval Pellegrini.



Ako v tejto súvislosti poznamenal, všetci budú v očakávaní, či sa proeurópskym silám, ktoré chcú ďalej rozvíjať európsky projekt, podarí mať stále takú jasnú, veľkú väčšinu.



"Dúfam, že tých extrémistických a nacionalistických prúdov tam nebude extrémne veľa, ale všetko ukážu až výsledky volieb," dodal premiér.