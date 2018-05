Peniaze na postreky proti komárom musia starostovia hľadať sami

Výskyt komárov predstavuje predovšetkým faktor, ktorý obťažuje obyvateľstvo a znižuje komfort i kvalitu života.

Dunajská Streda 31. mája (TASR) – Peniaze na postreky proti komárom musia starostovia, pokiaľ nie sú povodne, hľadať vo vlastných zdrojoch, štát ich nepreplatí. V Trnavskom samosprávnom kraji je na to určený Centrálny krízový fond TTSK, priblížil pre TASR hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.



"Kraj obciam združeným v tomto fonde poskytol na riešenie kalamitného výskytu komárov finančné prostriedky maximálne do výšky 50 percent nákladov," vysvetlil. V prípade, že územie zasiahli povodne, peniaze na nákladné postreky štát preplatí. "Postrek proti komárom sa vykonáva obcami buď v nadväznosti na prieskum uskutočnený regionálnym úradom verejného zdravotníctva, alebo ako súčasť riadenia povodňových záchranných prác," doplnil.



Napríklad v Bellovej Vsi v okrese Dunajská Streda peniaze na postreky nemuseli doteraz riešiť, keďže žiadne nerobili. "Neevidujeme a ani v minulosti sme neevidovali požiadavku, podnety alebo sťažnosť občanov, čo sa týka komárov," uviedla pre TASR starostka obce Mária Jankovičová.



Výskyt komárov predstavuje predovšetkým faktor, ktorý obťažuje obyvateľstvo a znižuje komfort i kvalitu života. "Úrady verejného zdravotníctva v rozsahu svojej pôsobnosti za bežných okolností neurčujú a nenariaďujú vykonávanie postrekov proti komárom na území Slovenska. Nariadiť takýto postrek ako opatrenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prináleží iba v prípade, ak by si to situácia vyžadovala pre zabránenie šíreniu prenosného ochorenia," uviedla pre TASR Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR.



Úrad v minulosti pripravil pre verejnosť informačný materiál k problematike. Sú v ňom odporúčania, ktorými môžu ľudia sami ovplyvniť zníženie nežiaduceho pôsobenia komárov. Problém s premnožením má často lokálny charakter, zväčša viazaný na vznik povodní. Obyvateľom sa odporúča, aby sa v prípade ich nadmerného výskytu obrátili pre zabezpečenie postrekov na obec. Obciam zase ÚVZ odporúča konzultovať realizáciu preventívnych dezinsekčných zásahov s odborníkmi v oblasti entomológie a parazitológie, ako aj odborníkmi v oblasti ochrany prírody a krajiny.



V niektorých európskych krajinách sa udomácnil okrem bežných druhov komárov aj tropický komár tigrovaný, ktorý prenáša exotické choroby. Pre Slovensko zatiaľ nepredstavuje žiadne ohrozenie z dôvodu premnoženia.