Penta predstavila nemocnicu novej generácie na bratislavských Boroch

Pôjde o koncovú nemocnicu určenú pre poistencov všetkých troch slovenských zdravotných poisťovní so 400 lôžkami. Stáť by mala 240 miliónov eur.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Finančná skupina Penta vo štvrtok predstavila konkrétny plán nemocnice novej generácie, ktorá by mala fungovať v plnej prevádzke na Boroch v bratislavskej mestskej časti Lamač od januára 2022. Pôjde o koncovú nemocnicu určenú pre poistencov všetkých troch slovenských zdravotných poisťovní so 400 lôžkami. Stáť by mala 240 miliónov eur.



"Vieme, že aj v slovenských podmienkach sa dá dosiahnuť európska úroveň, a dnes som hrdý na to, čo sme už dokázali a kam naše zdravotníctvo posúvame," priblížil partner v Penta Investments, ktorej súčasťou je sieť nemocníc Svet zdravia, Eduard Maták.



Tvorcovia projektu sľubujú 14 operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb, robotickú prípravovňu liekov, zdravotnú starostlivosť organizovanú v multidisciplinárnych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie. Tvorcovia projektu tvrdia, že nemocnica bude pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska. Poskytovať bude plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni, ktorá bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia.



Generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový tvrdí, že nemocnica na Boroch má ambíciu byť prvou voľbou pre obyvateľov spádovej oblasti a zároveň sa zameriavať i na náročné diagnózy, a to najmä z oblasti chirurgických a intervenčných výkonov zameraných na onkologické, neurovaskulárne, kardiovaskulárne a traumatologicko-ortopedické výkony, ktoré sa bežne na Slovensku nevykonávajú.



Nosnú činnosť nemocnice bude tvoriť šesť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa budú podieľať odborníci viacerých špecializácií. Ročne plánuje uskutočniť 35.000 hospitalizácií a 350.000 ambulantných vyšetrení. Má mať päť podlaží. Cieľovo plánuje nemocnica zamestnávať vyše 1200 ľudí, z toho bude približne 250 lekárov a 450 sestier, 350 ostatného zdravotného personálu a 150 iného personálu. Budova má mať hrubú podlahovú plochu takmer 53.000 štvorcových metrov. Súčasťou nemocničného areálu bude parkovisko pre pacientov a návštevníkov s kapacitou 473 miest.



"Vzhľadom na svoje zameranie a špecifické postavenie má záujem o najskúsenejších odborníkov v jednotlivých medicínskych špecializáciách, akých ponúka pracovný trh. Osobitnú kategóriu predstavujú slovenskí lekári a sestry pôsobiaci v zahraničí, ktorých chce pritiahnuť späť domov. Mnohí z nich sa začali zaujímať o novú nemocnicu skôr, ako sa odštartovala jej samotná výstavba," tvrdí Penta. Podľa nej mzdové odmeňovanie pracovníkov novej nemocnice bude konkurencieschopné nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy.



Penta tiež sľubuje, že v modernej nemocnici s liečivým prostredím nebudú chýbať najlepšie medicínske technológie, urgentný príjem novej generácie, oddelené logistické toky, tzv. plávajúce lôžka či špecifické vykurovanie. Pacient v priestoroch nebude blúdiť. Nemocnica bude mať komplexný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál aj pacientov, ktorý je vyvinutý špeciálne na jej potreby. Nebudú chýbať ani inteligentné výťahy alebo potrubná pošta s rýchlosťou päť metrov za sekundu.



Nemocnica bude klásť aj veľký dôraz na vzdelávanie a výcvik svojho zdravotníckeho personálu. Bude tiež pripravená stať sa výučbovou základňou na postgraduálne a doktorandské štúdium lekárov či pregraduálne vzdelávanie medikov a sestier.