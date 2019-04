Pestovateľa v Sedliskách viac ako chladné počasie trápi veľké sucho

Na ochladenie a vietor, ktoré eviduje firma, citlivo reagujú hlavne kvitnúce stromy, a to marhule a broskyne.

Sedliská 17. apríla (TASR) – Pestovateľa ovocia, zeleniny i poľnohospodárskych plodín v obci Sedliská vo Vranovskom okrese aktuálne viac ako chladné počasie trápi veľké sucho. Snažia sa ho eliminovať zavlažovaním, ktoré teraz naplno praktizujú pri jahodách, začínajú s ním aj pri ostatnom ovocí.



Konateľ spoločnosti Agromix Sedliská Pavol Vagaský pre TASR uviedol, že na ochladenie a vietor, ktoré evidujú, citlivo reagujú hlavne kvitnúce stromy, a to marhule a broskyne. „Ostatné kôstkoviny a jablone ešte len začínajú kvitnúť. Aj v rámci mrázika, ktorý bol, zatiaľ nevidíme nejaké poškodenie,“ vysvetlil s tým, že to budú môcť zhodnotiť tak o desať dní. Opatrenia pre chladnejšie počasie zatiaľ nerealizovali.



Čo sa týka jahôd, ktorými začínajú ovocinársku sezónu pod hradom Čičva, Vagaský spomenul, že ešte nekvitnú. „Tie mrazy, čo boli, by im zatiaľ nemali nič urobiť, ale nevieme, čo nás ešte prekvapí,“ zhodnotil. V tejto súvislosti poznamenal, že majú nový porast. „Nechcem ho zakríknuť, zatiaľ sa nám ukazuje nádherne,“ spomenul s tým, že očakávajú dobrú úrodu jahôd.



Nevyhnutnosťou pri tejto práci sú podľa pestovateľa určite včely. Tie, ako ďalej uviedol, už v sadoch poletujú. „Veľmi sa tešíme, že sa zvýšil počet včelárov v našom okolí. Veľmi to oceňujeme, pretože je to pre nás pomoc. Je to šľachetná činnosť, ktorá nám pomôže zvýšiť úrodu,“ ozrejmil. Dôležitá je podľa neho aj výživa, ktorú rastlinám zabezpečujú v plnej miere. Vlaňajší rok zhodnotil nadpriemerne. Podľa jeho slov bola úroda viac ako vynikajúca.



Spoločnosť Agromix Sedliská pôsobí na trhu vyše 20 rokov. Hospodári na približne 300 hektároch (ha) pôdy, z toho 17 ha tvoria sady. Zaoberá sa prevažne pestovaním ovocia, v rámci ktorého praktizujú samozber, tiež zeleniny, ale aj poľnohospodárskych plodín. Vagaský spomenul, že sa v tomto roku chcú vrátiť aj k mrkve a petržlenu, ktoré tak pribudnú ku kapuste.