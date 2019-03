Petržalčan Marek chodí už takmer desať rokov voliť na bicykli

Na voľby sa usiluje chodiť pravidelne, bez ohľadu na to, či ide o voľbu prezidenta, alebo do samosprávy.

Bratislava 30. marca (TASR) – Do volebnej miestnosti nemusíte prísť len pešo, ale dá sa to aj na bicykli. Svoje o tom vie aj 44-ročný Marek z bratislavskej Petržalky, ktorý svoje volebné právo a športovanie spája už takmer desať rokov. Inak tomu nebolo ani v sobotu počas druhého kola prezidentských volieb.



"Pred pár rokmi som mal dilemu a do poslednej chvíle som sa nevedel rozhodnúť, koho voliť. Potreboval som si utriasť myšlienky a mám skúsenosť, že na to pomáha dlhšia jazda na bicykli," uviedol pre TASR Marek.



Z jazdy na bicykli pred odchodom do volebnej miestnosti sa už podľa neho pomaly stáva tradícia. "Známi si často pred volebnou sobotou zisťujú, či neplánujem porušiť tradíciu. Je pravda, že niekedy počasie, prípadne zdravotný stav nedovolí dlhšiu cyklojazdu, snažím sa však túto neškodnú tradíciu dodržať," priznal.



Na voľby sa usiluje chodiť pravidelne, bez ohľadu na to, či ide o voľbu prezidenta, alebo do samosprávy. "Dnes ráno som sa zobudil a pre chorobu som stratil hlas. Tak som si povedal, že ten volebný nemôžem nechať nevyužitý," poznamenal Marek. Priznal totiž, že pred pár rokmi pri jedných voľbách podľahol predstave, že to "nemôže zle dopadnúť". "A v nedeľu ráno a ešte pár ďalších rokov ma to mrzelo. Preto, pokiaľ je to aspoň trochu možné, idem voliť," dodal Marek.



Volebné miestnosti v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7. h do 22. h.