Petržalčania sa môžu opäť zbaviť starého domáceho elektroodpadu

Bratislava 26. apríla (TASR) – Obyvatelia bratislavskej Petržalky sa opäť môžu zbaviť starých a nepotrebných domácich elektrospotrebičov. Mestská časť pre nich v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom pripravila na sobotu 19. mája ich bezplatný zber. Podmienkou ale je, aby sa záujemcovia prihlásili na miestnom úrade, a to do stredy 16. mája. Informuje o tom samospráva na svojej webovej stránke.



Urobiť tak môžu osobne počas stránkových dní, teda v pondelok od 8.00 do 17.00 h, v stredu do 16.30 h a v piatok do 12.00 h, alebo telefonicky či elektronicky, a to podľa lokalít. Lokalitu Lúky má na starosti Ľubica Boršová, lokalitu Háje Tatiana Stanová a lokality Dvory a Stará Petržalka Lenka Špodová. Prihlásiť sa dá taktiež online na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk. V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko záujemcu, adresu a telefonický kontakt, ale zároveň aj počet a druh odnášaných elektrospotrebičov.



V deň odvozu je potrebné do 8.00 h elektroodpad vyložiť do vchodu bytového domu alebo za bránu rodinného domu. Zároveň je potrebné umožniť vstup do týchto priestorov. Znamená to, že elektroodpad by nemali obyvatelia nechávať v bytoch, pivniciach či na povalách.



Mestská časť taktiež upozorňuje, aby Petržalčania nenechávali elektroodpad voľne na ulici. Neoprávnení zberači by ho mohli neodborne rozobrať a časti odpadu by mohli skončiť na čiernej skládke. Ak sa nepodarí prevziať nahlásený odpad do 14.00 h, je potrebné kontaktovať linku zberu na telefónnom čísle 0907 434 303.