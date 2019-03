Petržalka bude mať nové logo. Je na ňom Dunaj, strom a panelák

Navrhol ho Juraj Hatlas z Trenčína, ktorý uspel v súťaži grafických dizajnérov, ktorú vyhlásil miestny úrad.

Bratislava 29. marca (TASR) – Bratislavská mestská časť Petržalka má nové logo. Zahŕňa v sebe tri symboly – rieku Dunaj, strom a ikonický panelák. Navrhol ho Juraj Hatlas z Trenčína, ktorý uspel v súťaži grafických dizajnérov, ktorú vyhlásil miestny úrad. Petržalka mala doteraz iba historický erb. TASR o tom informovala petržalská samospráva.



Logo odzrkadľuje podľa Hatlasa tri prvky, ktoré sú pre Petržalku charakteristické alebo sa s ňou výrazne spájajú. "Vľavo dole je vyobrazená vlnovka, ktorá má predstavovať symbol rieky Dunaj. Za pomyselným vyobrazením Dunaja ľavú časť loga tvorí symbol príbytku, ktorý predstavuje ikonický panelák, ktorý je pre Petržalku charakteristický. Posledným prvkom, ktorý dotvára logo, je symbol stromu. Tento symbol zastupuje zeleň a prírodu mestskej časti a vychádza z pôvodného erbu, na ktorom je vyobrazený práve strom," uviedol vo svojom návrhu Hatlas. Prepojenie troch symbolov zároveň vizuálne tvorí písmeno "P" ako Petržalka.



O víťazovi grafickej súťaže dizajnérov rozhodovala päťčlenná porota. Jej predseda Stanislav Stankoci tvrdí, že zo všetkých prihlásených súťažných návrhov ponúka ten víťazný najlepšie ideové riešenie a formálne spracovanie. Podľa jeho slov vyjadruje charakter Petržalky. "Víťazné logo má dobrý komunikačný potenciál na ďalšie rozpracovanie podľa požiadaviek zadávateľa a je dobre aplikovateľné do tlačových materiálov, elektronického prostredia a ďalšie komunikačné nosiče," skonštatoval.



Do súťaže bolo prihlásených celkovo 41 návrhov. Súťaž bola určená pre profesionálnych grafických dizajnérov, ktorí vo svojej doterajšej minimálne päťročnej praxi preukázateľne zrealizovali minimálne tri grafické návrhy loga, vrátane dizajn manuálu. Súťaž bola anonymná a každý autor do nej mohol prihlásiť maximálne tri návrhy. Rozhodovalo najmä kreatívne spracovanie, unikátnosť a originalita loga, ale aj funkčnosť a technické využitie pre všetky aplikácie.