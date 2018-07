Petržalka chce opäť finančne motivovať učiteľov k inováciám výučby

Program má učiteľov motivovať k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácií vo výučbe.

Bratislava 9. júla (TASR) - Bratislavská Petržalka chce už štvrtým školským rokom finančne motivovať učiteľov na základných školách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti k zvýšeniu kvality vyučovacieho a vzdelávacieho procesu. Vo svojom rozpočte má na to vyčlenených 22.500 eur. Miestna samospráva preto opätovne vyzýva na predkladanie projektov v rámci programu Naučiť lepšie, odmeniť viac.



Program má učiteľov motivovať k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácií vo výučbe. "Podporované budú inovatívne projekty, v nových poznatkoch, spôsoboch, metódach, rozvíjaní a posilňovaní medzipredmetových vzťahov či využívaní informačných komunikačných technológií," približuje samospráva na svojej webovej stránke. Výučbová časť projektu by pritom mala trvať buď celý prvý polrok školského roka 2018/2019, teda od októbra tohto roka do konca januára budúceho roka, alebo celý nasledujúci školský rok 2018/2019.



Vyplnené formuláre v elektronickej podobe je potrebné poslať do 5. septembra. Žiadatelia tak môžu urobiť elektronicky prostredníctvom e-mailových adries michal.radosa@petrzalka.sk a eva.benackova@petrzalka.sk, jeden vytlačený exemplár je potrebné doniesť aj na sekretariát zástupcu starostu. Projekty následne vyhodnotí odborná komisia do konca septembra. Okrem objektívnych kritérií sa bude napríklad posudzovať konkrétnosť prínosu k rozvoju vzdelávania, odstraňovanie rutinného modelu vzdelávania a využívanie inovatívnych a netradičných metód či aktivity na rozvoj kritického myslenia.



"Naposledy členov hodnotiacej komisie najviac zaujala rozprávka v matematike, preklad anglickej knihy obľúbeného spisovateľa a osobitný prístup k čítaniu s porozumením na hodinách literatúry," uvádza samospráva. Najviac projektov prišlo zo základných škôl na Černyševského a Lachovej ulici.