Petržalka hľadá moderné logo, doteraz mala len erb

Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov s minimálne päťročnou praxou.

Bratislava 9. februára (TASR) – Bratislavská Petržalka by mohla mať v budúcnosti vlastné logo. Mestská časť už vypísala súťaž grafických dizajnérov na moderné logo, keďže samospráva doteraz žiadne nemala. Návrhy je možné posielať do 8. marca. Víťaz súťaže získa okrem finančnej odmeny 5000 eur aj možnosť vytvorenia dizajn manuálu loga.



"Petržalka mala doteraz iba erb, ktorý už nezodpovedá súčasným potrebám modernej komunikácie. Preto sme sa rozhodli, že tak ako mnoho iných miest si aj Petržalka ako najväčšia mestská časť a de facto tretie najväčšie mesto na Slovensku zaslúži funkčné logo, ktoré bude vyjadrovať jej identitu," vysvetlil Radovan Choleva, vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov s minimálne päťročnou praxou. Podmienkou tiež je, aby mali za sebou realizáciu minimálne troch grafických návrhov loga, vrátane dizajn manuálu. Súťaž je anonymná a každý autor do nej môže prihlásiť maximálne tri návrhy. "Rozhodovať budú najmä kreatívne spracovanie, unikátnosť a originalita loga, ale aj funkčnosť a technické využitie pre všetky aplikácie," uvádza mestská časť. Návrhy bude posudzovať odborná komisia.