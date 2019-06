Petržalka i Staré Mesto budú v škôlkach preferovať miestne deti

Od novembra budú rodičia bez trvalého pobytu v mestskej časti platiť mesačne 100 eur, pre miestnych zostane poplatok v doterajšej výške 30 eur.

Bratislava 25. júna (TASR) – Bratislavská Petržalka sa pridáva k samosprávam, ktoré budú vo svojich materských školách (MŠ) zvýhodňovať miestne deti. Schválením všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o tom v utorok rozhodli petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Od novembra budú rodičia bez trvalého pobytu v mestskej časti platiť mesačne 100 eur, pre miestnych zostane poplatok v doterajšej výške 30 eur.



"Petržalka sa zaradila medzi iné mestá a obce, ktoré preferujú svojich obyvateľov. Napriek tomu, že s finálnym názorom neboli niektorí stopercentne stotožnení, niektorí to chceli prísnejšie, niektorí benevolentnejšie, niektorí odložiť účinnosť, je to, podľa mňa, dobrý výsledok a dobrý začiatok," uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.



Z rozhodnutia poslaneckého zboru vyplýva, že do 31. októbra sa v poplatkoch nič nemení a samospráva sa bude riadiť súčasne platným VZN, ktoré hovorí o jednej sume 30 eur. Nové nariadenie by malo vstúpiť do platnosti k 1. augustu s tým, že poplatky mení až od 1. novembra. Od tohto dátumu budú Petržalčania naďalej platiť mesačne 30 eur, pre ostatných sa suma zvýši na 100 eur. Avšak aj tí budú môcť požiadať o 70-percentnú zľavu, keďže mestská časť pripúšťa špecifické prípady, napríklad ak pôjde o deti zamestnancov miestneho úradu bez trvalého pobytu v Petržalke či v prípade, ak trvalý pobyt v Petržalke bude kratší ako jeden rok. O zľavách bude rozhodovať starosta, ktorý bude následne predkladať informáciu poslaneckému zboru.



"Uvedomujeme si, že sú riziká, ako na to bude reagovať prokuratúra. Cesta je zložitejšia, ale myslím si, že ak to má dokázať niekto ustáť, tak pozitívnu diskrimináciu dokáže obhájiť práve Petržalka," poznamenal Hrčka, ktorý poznamenáva, že ide o parciálne riešenie a mestské časti budú musieť v tejto súvislosti vzájomne komunikovať. Niektoré totiž nemajú problém s prijímaním detí z iných mestských častí, niektoré už opatreniami pristupujú k zvýhodňovanou miestnych detí.



Napriek tomu, že poslanci nakoniec VZN schválili, v takmer trojhodinovej rozprave odzneli rôzne názory. Kým jedni argumentovali tým, že v prvom rade majú obhajovať záujmy Petržalčanov a nevidia dôvod brať ohľad na druhých, iní hovorili o kontroverznom, diskriminačnom, protiprávnom, bezcitnom či hlúpom návrhu, ktorému chýba filozofia a cieľ, pričom sa nerieši problém, najmä nedostatok kapacít v škôlkach. Podľa nich ide len o podružné riešenie. "Je tam veľmi veľa dier, odchýlok a nedokonalostí, ktoré sa upravovali počas rokovania. Takže VZN malo byť stiahnuté a malo sa o ňom rokovať. Nemôžeme sa tváriť, že na troch A4 nájdeme zázračnú formulku, aby sme vyriešili dlhodobý problém," poznamenal poslanec Juraj Kríž. Proti návrhu VZN vznikla aj petícia, ktorú podpísalo viac ako 800 nespokojných rodičov.



Preferovať miestne deti sa po novom chystá aj Staré Mesto. Poslanecký zbor v utorok schválil VZN, podľa ktorého budú rodičia s trvalým pobytom v Starom Mesto dlhšom ako jeden rok platiť mesačne 45 eur, ostatní 90 eur. "VZN prešlo s pozmeňovacím návrhom (vicestarostky Martiny, pozn. TASR) Uličnej, ktorým sa zaviedli úľavy pre rodiny s viac deťmi," uviedol pre TASR Matej Števove, hovorca staromestskej starostky. Špecifické postavenie by mala byť MŠ Óvoda na Ulici 29. augusta, ktorá má ako jedna z dvoch škôlok v hlavnom meste aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským a navštevujú ju teda aj deti z iných mestských častí.