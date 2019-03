Petržalka má druhú Štúdiu pešieho pohybu, rieši lokalitu Dvory

Samospráva má v pláne taktiež spracovanie tretej štúdie pre lokalitu Lúky. V rozpočte na to financie má.

Bratislava 27. marca (TASR) – Bratislavská Petržalka má druhú Štúdiu pešieho pohybu, tentoraz pre lokalitu Dvory. Koncepčný materiál má slúžiť mestskej časti ako podklad pre projektovú prípravu revitalizácie verejných priestorov a peších trás, zároveň však aj ako podklad pre mesto na prípravu generelu pešieho pohybu. Štúdiu schválili v utorok (26. 3.) petržalskí miestni poslanci.



"Už prvú spracovanú štúdiu, pre Háje, sme zaslali na hlavné mesto ako podkladový materiál, ako aj všetkým organizáciám, ktoré by mohli z tejto štúdie ťažiť, pre ktoré by mohla byť potrebná. Tak isto to urobíme aj s druhou štúdiu pre Dvory," uviedla pre TASR Zuzana Kordošová, vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy petržalského miestneho úradu.



Hlavným cieľom je určiť priority samosprávy pri rozvoji pešej dopravy v rámci dopravného systému mesta, definovať základné požiadavky na infraštruktúru pre chodcov, ale tiež podmienky a vhodné opatrenie k zvýšeniu ich pohodlia a bezpečnosti. Strategický dokument má zabezpečiť logický presun a mobilitu peších obyvateľov a slúžiť pre budúce rekonštrukcie chodníkov a niektorých komunikácií, aby sa opravovali v logických celkoch a s nadväznosťami.



Mestská časť považuje dokument za záväzný. "V zmysle zákona akákoľvek štúdia, urbanistická či iná, nie je záväzný dokument. Záväzné sú len územné plány. Ale aby štúdia neskončila v šuplíku, považovali sme za potrebné, aby sa s ňou poslanci oboznámili a prijali k nej uznesenie. Považujeme to za záväzné," podotkla Kordošová.



Samospráva má v pláne taktiež spracovanie tretej štúdie pre lokalitu Lúky. V rozpočte na to financie má. "Pripravujeme sa, že by sme mohli pristúpiť k obstaraniu posledného dokumentu. Uvidíme, ako nám to schvália poslanci, ale bola by škoda nepokračovať. Máme len pozitívne ohlasy," poznamenala Kordošová.



Cieľom Štúdií pešieho pohybu je demonštrovať bezpečné a bezkolízne priechody pre peších, ale aj vniesť istú dávku logiky a nastaviť pravidlá pri budovaní či starostlivosti o chodníky. Dokument, respektíve niektoré jeho ustanovenia, by mali slúžiť ako podmienka pre budúcich investorov. Prvá Štúdia pešieho pohybu pre lokalitu Háje platí od konca roka 2017.