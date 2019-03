Petržalka opäť ocenila najlepších učiteľov svojich škôl a škôlok

Každoročné oceňovanie má byť dôkazom, že mestská časť si ich prácu váži.

Bratislava 29. marca (TASR) - Pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov ocenila bratislavská Petržalka aj tento rok prácu pedagógov v základných (ZŠ) a materských školách (MŠ) vo svojej pôsobnosti. Samospráva si je vedomá náročnosti učiteľského povolania, obzvlášť pri ich finančnom podhodnotení. Každoročné oceňovanie má byť dôkazom, že mestská časť si ich prácu váži.



"Pre mňa je povolanie učiteľa jedným z najdôležitejších, lebo práve od vás závisí, aká bude naša budúcnosť. Preto by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za to, čo ste urobili a robíte pre nás a naše deti," skonštatovala prvá vicestarostka Lýdia Ovečková.



Ocenenie Najlepší pedagogický zamestnanec získalo osem učiteliek a v kategórii Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, dve. V prvej kategórii navrhujú ocenených väčšinou riaditelia škôl, v druhej hlasujú aj Petržalčania.



Školy a škôlky súťažili aj o titul Materská škola roka 2018 a Škola roka 2018. Najlepšou škôlkou sa stala MŠ Bohrova 1, a to najmä za aktívnu inováciu v edukačnom procese. Okrem zapájania sa do projektov realizuje viacero vlastných školských projektov. Ide napríklad o oblasť environmentálnej výchovy, ochrany života a zdravia, výchovy k zdravému spôsobu života, dopravnej výchovy, rozvíjania predčitateľskej gramotnosti či digitálnej a regionálnej výchovy.



Najúspešnejšou základnou školou za rok 2018 sa stala Základná škola Nobelovo námestie 6. "Mestská časť ocenila profesionalitu, odbornosť, pedagogické majstrovstvo, vysokú mieru zodpovednosti a osobnú zainteresovanosť jednotlivcov a celého kolektívu zamestnancov školy na dosahovaných výsledkoch vo všetkých oblastiach činnosti školy," píše samospráva na svojej webovej stránke.