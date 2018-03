Petržalka opäť ocenila najlepších učiteľov svojich škôl a škôlok

Samospráva si je vedomá náročnosti učiteľského povolania, obzvlášť pri ich finančnom podhodnotení. Každoročné oceňovanie má byť dôkazom, že mestská časť si ich prácu cení.

Bratislava 30. marca (TASR) – Pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov si aj tento rok uctila bratislavská Petržalka prácu pedagógov v základných (ZŠ) a materských školách (MŠ) vo svojej pôsobnosti. Samospráva si je vedomá náročnosti učiteľského povolania, obzvlášť pri ich finančnom podhodnotení. Každoročné oceňovanie má byť dôkazom, že mestská časť si ich prácu cení.



"Poslanie pedagóga na akomkoľvek stupni vzdelávania je nesmierne dôležité pre budúcnosť krajiny, pre budúcnosť našich detí či vnúčat. Samospráve nie je jedno, kto v našich škôlkach a školách učí," uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Priznáva, že je čoraz ťažšie vyberať tých najlepších. "Sme presvedčení, že Petržalka má vynikajúcich pedagógov," podotkla Vnenková s tým, že o ich kvalitnej práci svedčia výsledky v pedagogickej a odbornej činnosti, v mimoškolskej činnosti, v práci s nadanými a talentovanými žiakmi, ale aj so žiakmi so zdravotným znevýhodnením.



Ocenených navrhujú zväčša riaditelia škôl, ale v niektorých kategóriách hlasujú aj samotní Petržalčania. "Napríklad v kategórii Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, kde si treba možno spomenúť aj na tých, ktorí už možno neučia. Načúva sa tiež hlasom rodičov, ako sú spokojní s učiteľmi svojich detí," doplnila Vnenková. Istým spôsobom sa vyjadrujú taktiež deti. "Aj keď nemajú oficiálne hlasovacie právo, načúva sa aj týmto hlasom. Deti sú úprimné a vedia, ktorý učiteľ im dá čo do života. Na ich hlasy sa dá tak tiež spoľahnúť," uviedla Vnenková.



V kategórii Najlepší pedagogický zamestnanec si odniesli ocenenie siedmi učitelia a traja v kategórii Učiteľ, na ktorého sa nezabúda.



Školy a škôlky pritom súťažili aj o titul Materská škola roka 2017 a Škola roka 2017. Najlepšou škôlkou sa stala MŠ Strečnianska 2, a to najmä za zapájanie detí do športovo-výchovných programov a uplatňovanie netradičných aktivít pre deti, napríklad animoterapia, návšteva hasičskej stanice, škola v prírode, Deň mlieka či Svetový deň výživy.



Najúspešnejšou základnou školou za rok 2017 sa stala Základná škola Prokofievova 5, ktorá dosiahla v sledovanom období mimoriadne kvalitné výsledky vo všetkých oblastiach svojej činnosti. "Profilácia školy je známa zvlášť tým, ktorí potrebujú pomôcť pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tím profesionálnych odborníkov pomáha zvládať zdravotné problémy žiakov s Aspergerovým syndrómom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami," odôvodňuje samospráva s tým, že škola dosahuje vynikajúce výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 5. a 9. ročníka.