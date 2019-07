Petržalka opäť sčítavala zaparkované autá na svojom území

Sčítanie áut má predchádzať zavedeniu rezidenčného parkovania v mestskej časti. Prvé viacnásobné sčítanie musela mestská časť zrušiť, keďže sa nepodarilo.

Bratislava 29. júla (TASR) – Bratislavská Petržalka pristúpila k druhému viacnásobnému sčítaniu áut na svojom území vo vlastnej réžii, tentoraz počas letných prázdnin. Informovala o tom na sociálnej sieti. Niektorí obyvatelia však samospráve vyčítajú, že autá sčítava počas dovoleniek, kedy je viacero ľudí odcestovaných, ale aj to, že sa opäť sčítavalo v noci a nie aj počas dňa.



"Porovnať by sa malo cez deň a v noci. Nie všetci obyvatelia Petržalky chodia do práce cez deň. Ja napríklad nemôžem zaparkovať cez deň pod domom, lebo parkovisko je plné návštevníkov Antolskej a teraz v lete ešte aj návštevníkmi Draždiaka (Veľkého, pozn. TASR)," poznamenáva obyvateľka Patrícia na sociálnej sieti.



Miestnych tiež zaujíma, či má mestská časť štatistiku o tom, ako "husto" sú jednotlivé oblasti obsadené autami a či sa bude tento fakt zohľadňovať v rámci parkovacej politiky, napríklad postavením parkovacieho domu. Iní poukazujú na problém rozloženia parkovacích miest. "Keď je počet parkovacích miest v okolí štvor- až osemposchodových domov podobný ako v okolí 12-poschodovych, tak je jasné, že okolo nízkych panelákov bez problémov zaparkujem takmer hocikedy. Zatiaľ čo v okolí 12-poschodovych autá stoja aj na chodníkoch a aj tak je problém zaparkovať," podotýka Petržalčan Michal.



Samospráva však na mnohé otázky obyvateľov nereaguje. Na margo sčítania len uviedla, že sčítanie áut je potrebné aj počas dovoleniek a prázdnin na porovnanie áut. "Zatiaľ sa nebudeme k parkovaniu ani sčítavaniu áut vyjadrovať, pretože stále dolaďujeme detaily a chceme tieto témy komunikovať kompletne," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Otázky, či mestská časť pristúpi aj k ďalším viacnásobným sčítaniam, či sa chystá spočívať ich aj počas dňa, či koľko ľudí na to zamestnáva a koľko má na to vyčlenených financií v rozpočte, zostávajú zatiaľ nezodpovedané.



Sčítanie áut má predchádzať zavedeniu rezidenčného parkovania v mestskej časti. Prvé viacnásobné sčítanie musela mestská časť zrušiť, keďže sa nepodarilo. Vtedajší dodávateľ totiž nedodržal podmienku 95-percentnej úspešnosti zberu dát. Vzhľadom na miestami "chaotické parkovanie" v Petržalke mal približne 85-percentnú úspešnosť zberu dát. Mestská časť preto pristúpila na prelome mája a júna k sčítaniu vo vlastnej réžii. Z toho vyplynulo, že v Petržalke počas noci parkuje približne 34.000 motorových vozidiel, z toho zhruba 15 percent malo mimobratislavské evidenčné číslo. Približne 23.000 áut bolo napočítaných počas všetkých troch sčítaní, zvyšné autá boli napočítané raz alebo dvakrát. Zatiaľ posledné sčítanie sa uskutočnilo uplynulý týždeň. Spočítavať autá majú ľudia zamestnaní mestskou časťou na dohodu o vykonaní práce.