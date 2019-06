Petržalka po novom navrhuje príspevok v škôlkach 250 eur mesačne

Materiál týkajúci sa príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole zverejnila mestská časť na svojej webovej stránke. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 21. júna.

Bratislava 11. júna (TASR) – Mesačný poplatok pre všetky deti v materských školách (MŠ) v bratislavskej Petržalke je po novom vo výške 250 eur. Petržalská samospráva ho znížila z pôvodne navrhovaných 300 eur. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý predkladá starosta petržalský starosta Ján Hrčka.



Materiál týkajúci sa príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v materskej škole zverejnila mestská časť na svojej webovej stránke. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 21. júna. Obyvatelia tak môžu urobiť osobne na miestnom úrade, písomne alebo elektronicky. Rovnako môžu doručiť pripomienky či odporúčania aj k VZN o poskytnutí zľavy z predmetného príspevku. Poslanci budú o obidvoch nariadeniach rozhodovať koncom júna na rokovaní miestneho zastupiteľstva.



Samospráva chce týmito opatreniami zabezpečiť, aby boli prioritne prijímané petržalské deti, nie deti z iných mestských častí či miest. Kritériá sa týkajú aj veku dieťaťa. Mestská časť sa dlhodobo borí s nedostatkom kapacít v škôlkach a prijímaním niektorých nepetržalských detí na úkor petržalských, pričom voľné miesta nemá ani pre všetky miestne deti.



Šéf petržalskej samosprávy sa v súvislosti s návrhmi odvoláva aj na obdobné VZN iných miest, ktoré majú v nariadeniach uvedené konkrétne poplatky pre deti podľa ich veku a trvalého bydliska. "Sú všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú prijaté v Prešove, Banskej Bystrici, Pezinku a inde, kde sa mestské časti obdobným spôsobom snažia preferovať," poznamenal Hrčka.



Petržalka zatiaľ v návrhoch explicitne nekategorizuje, hoci pôvodne sa hovorilo o sume 300 eur pre všetky deti s tým, že petržalským deťom by bola istá čiastka odpustená a rodičia by mesačne platili 30 eur. Po novom sa vo VZN navrhuje mesačný poplatok 250 eur a poskytnutie zľavy vo výške 88 percent. O podaných žiadostiach, teda o tom, komu by boli zľavy udelené, by rozhodovalo zastupiteľstvo. Pripraviť by sa tak mali aj rámcové pravidlá pre ich udeľovanie, keďže predložený návrh o tom nehovorí. "Mám za to, že zastupiteľstvo bude rozumne preferovať toho, koho má zastupovať. Mám dôveru v to, že náklady Petržalčanom bude refundovať," podotkol Hrčka.



Poslanci však nie sú v názore jednotní. Niektorí síce rozumejú iniciatíve sprehľadniť systém prijímania detí, predložený návrh považujú za nedomyslený či protizákonný, ktorý situáciu aj tak nerieši, pričom zľava je "veľmi vágne poňatá". Na margo nezákonnosti od nich starosta očakáva právnu analýzu, ktorá by ich tvrdenia podporovala. Sám vraj návrh konzultoval s niekoľkými právnikmi, ktorí síce hovoria o neštandardnosti, ale nie o protizákonnosti. Iní poslanci to vítajú a zdôrazňujú, že boli zvolení, aby chránili a bránili záujmy v prvom rade Petržalčanov. "Je neprijateľné, aby do našich materských škôl chodili deti z iných mestských častí, miest či štátov," zdôraznila vicestarostka Lýdia Ovečková.



Podľa niektorých poslancov si téma vyžaduje dlhšiu odbornú diskusiu, kde by sa mohli hľadať aj iné možné riešenia. Nie je podľa nich nevyhnutné, aby sa "narýchlo šitý" materiál schvaľoval koncom júna. Poukazujú zároveň na to, že ak by aj nové pravidlá boli na najbližšom rokovaní schválené, platiť by mohli začať až od školského roka 2020/2021. Starostovi zasa chýbajú jasné kritériá pre prijímanie detí do plánovaných rozširovaných kapacít.