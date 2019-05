Petržalka sa vo vlastnej réžii pustila do druhého sčítania áut

Tentoraz ide o ručné sčítavanie a zber dát o parkujúcich vozidlách, ktoré vykonávajú vo večerných a nočných hodinách zamestnanci mestskej časti.

Bratislava 29. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka sa vo vlastnej réžii pustila do nového sčítania áut na svojom území. Tentoraz ide o ručné sčítavanie a zber dát o parkujúcich vozidlách, ktoré vykonávajú vo večerných a nočných hodinách zamestnanci mestskej časti.



"Ručné sčítanie je efektívnejšie ako kamerové snímanie, nakoľko niektoré miesta Petržalky, kde parkujú autá, nie sú dostupné snímacím vozidlám," uviedol pre TASR Radovan Choleva, vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Pod ručným sčítaním si podľa neho treba predstaviť ľudí, ktorí si fotografujú automobily a zaznamenávajú ich miesto a EČV. Spočítavajú ich ľudia zamestnaní mestskou časťou na dohodu o vykonaní práce. Sčítavanie by malo trvať pravdepodobne do konca júna.



Sčítanie áut má predchádzať zavedeniu rezidenčného parkovania v mestskej časti. Ide pritom o druhé sčítanie, keďže prvé viacnásobné sčítanie motorových vozidiel sa úplne nepodarilo a samospráva ho musela zrušiť. Vtedajší dodávateľ totiž nedodržal podmienku 95-percentnej úspešnosti zberu dát. Vzhľadom na miestami "chaotické parkovanie" v Petržalke mal približne 85-percentnú úspešnosť zberu dát.



Cieľom viacnásobného sčítania motorových vozidiel bolo zozbierať čo najviac dát o parkovaní áut v Petržalke, aby samospráva vedela, kde je najväčší problém s parkovaním, koľko áut v Petržalke v noci reálne parkuje, koľko z nich má mimobratislavskú značku, či v akých oblastiach sa jednotlivé autá pohybujú. Spočítavať sa mala celá mestská časť rozdelená do 14 ucelených zón. Vlastný rezidenčný parkovací systém, ktorý bude zvýhodňovať Petržalčanov, by podľa odhadov mohla mestská časť spustiť od septembra.