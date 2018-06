Petržalka, Staré Mesto a Ružinov majú ďalšie kandidátky na starostky

Tri kandidátky sú zároveň súčasťou tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia.

Bratislava 7. júna (TASR) – Aktivista a niekdajšia dopravná inžinierka hlavného mesta Táňa Kratochvílová v Petržalke, dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert v Starom Meste a manažérka a vysokoškolská pedagogička Jana Poláčiková v Ružinove. To sú kandidátky na post starostiek v tohtoročných komunálnych voľbách v uvedených mestských častiach. Sú zároveň súčasťou tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia.



Cieľom Táni Kratochvílovej je vytvoriť z Petržalky sebavedomú súčasť Bratislavy. "Záleží mi na tom, aby Petržalčania radi ostávali v Petržalke a Bratislavčania viac prichádzali do Petržalky, pretože má čo ponúknuť," uviedla pre TASR Kratochvílová. Dôležité je tak vytvorenie kvalitného zázemia pre všetkých a pozmenenie súčasného stavu, kedy podľa nej chýba mnohým spätná odozva zo strany samosprávy. Zabezpečiť to má kvalitná spolupráca mestskej časti, mesta, zaangažovaných občanov, poslancov, kraja, štátu i investorov.



"Doprava priamo má vplyv aj na kvalitu životného prostredia. Je to najväčší zdroj hluku, znečistenia. Ale doprava je dôležitá aj na to, aby verejné priestory a životné prostredie boli lepšie. Musí tam byť ale kvalitné sociálne zázemie či školstvo," odpovedala na otázku, aké sú pre ňu ďalšie prioritné oblasti zo samosprávnych kompetencií, okrem oblasti dopravy, v ktorej sa dlhodobo pohybuje.



Dana Kleinert vníma ako priority ľudí a priestor, pričom tieto dve základné zložky musia vzájomne kooperovať. V rámci prvej priority vidí riešenie v tom, že samospráva aktívne a proaktívne pomáha obyvateľom s ich nápadmi. "Bude, jednoducho, sprocesovávať to, keď budú ľudia šikovní a budú chcieť robiť projekty, tak sa samospráva postará o to, aby šikovní ľudia mohli vzletieť a pomôcť potom mestu v ďalších krokoch," priblížila pre TASR Kleinert. Za dôležité však zároveň považuje vytvorenie platformy a zaktivizovanie opomínanej spolupráce mestskej časti so subjektmi a organizáciami, ktoré sa starajú o sociálne slabších, zdravotne znevýhodnených a deti.



Druhou prioritou pre kandidátku je priestor, ktorý súvisí aj so zdravím občanov a návštevníkov. Zamerať sa chce na zlepšenie vzťahu ľudí k verejnej zeleni, ako aj starostlivosti o stromy zo strany mestskej časti. Čistota a bezpečné cesty a chodníky majú byť podľa nej "normálnou vecou, nie marketingovým nástrojom." Na zavedenie opatrení poukazuje aj v oblasti bezpečnosti. "Vieme, že Staré Mesto je v určitých časoch a na určitých miestach nebezpečné," priznáva Kleinert, ktorá fakt, že polícia nepatrí pod mestskú časť a nedá sa tak veľa urobiť, považuje za výhovorku. "Ak som starosta Starého Mesta a je v mojej starostlivosti tá časť alebo tá ulica, dovtedy búšim na magistrát, políciu a jednotlivé zložky, kým sa niečo nezmení," doplnila Kleinert.



Jana Poláčiková svoju kandidatúru vysvetľuje veľkou spoločenskou objednávkou na zmenu politickej kultúry, ktorá je za posledné desiatky rokov spájaná s rovnakými tvárami. "Je to kolbište, aréna, kde si riešia ľaví, praví, makoví, orechoví svoje biznisy prisaté na verejné rozpočty mestskej časti. Sú tu osobné spory," zdôraznila pre TASR Poláčiková.



Medzi svoje najväčšie priority považuje urýchlené obstaranie a sfunkčnenie územných plánov zón v Ružinove, ktoré stoja desať rokov. "Tie sú dobré aj pre developerov, a nieže vyskúšame a uvidíme. A obyvatelia sú nasrdení," podotkla Poláčiková. Druhou prioritou je pre ňu doriešenie skeletu bývalého obchodného domu Ružinov. Pripravené má vraj riešenie na dočasné riešenie, teda zakonzervovanie skeletu, "kým sa všetci dosúdia".



Spoločnú kandidátku Teamu Vallo tvorí momentálne 25 kandidátov, okrem kandidátok na starostky sú to aj kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva. Väčšina z nich, takmer 95 percent, doteraz nebola súčasťou politického života. "Nie sú tam žiadne evergreeny, ale ľudia, ktorí môžu priniesť nový dych a nové vízie a možno aj iný štýl práce," uviedol na tlačovej besede predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Zo známejších tvárí je to napríklad staromestský poslanec Matej Vagač.