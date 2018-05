Petržalka ubezpečuje,že označené pagaštany nevyrúbe, ale ich ošetruje

Farebné označenie kmeňov nie je preto, že by sa mali vyrúbať, ale je to znak toho, že boli ošetrené postrekom, uviedla S. Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Bratislava 18. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka ubezpečuje, že žiadne stromy nevyrúbe, ale ich ošetruje. Mestská časť tak reaguje na farebné označenie kmeňov pagaštanov konských na jej území, predovšetkým v Sade Janka Kráľa. Predísť tak chce prípadnej panike obyvateľov, že by samospráva mala v pláne označené stromy vyrúbať.



"Farebné označenie nie je preto, že by sa mali vyrúbať, ale je to znak toho, že boli ošetrené pravidelným každoročným ekologickým postrekom," uviedla Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Mestská časť totiž nezabezpečuje len pravidelnú starostlivosť o parkovú zeleň, ale venuje sa tiež ošetrovaniu drevín, ktoré napádajú rôzni škodcovia.



"Vďaka uvedenému postreku sa v Petržalke podarilo zastaviť poškodzovanie pagaštanov ploskáčikom pagaštanovým. Tento drobný motýlik sa postupne dostal do celej Európy," doplnila Vnenková. Malý škodca sa vyskytuje na mladých i starých pagaštanoch a jeho larvy vyžieraním spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov, ktoré predčasne hnednú a usychajú. Predčasné opadávanie listov možno pozorovať už v auguste. "Pravidelne druhá a tretia generácia tohto škodcu spôsobuje predčasné usychanie listov a ich opadávanie," dodala Vnenková.