Petržalka znížila počet volebných okrskov, dôvodom je nedostatok ľudí

Bratislava 12. marca (TASR) – Bratislavská Petržalka znížila pre blížiace sa voľby prezidenta SR počet volebných okrskov. Kým v minulosti sa volilo v 96 okrskoch, tentoraz budú voliči odovzdávať svoj hlas v 56 volebných okrskoch. Dôvodom je pretrvávajúci problém s obsadzovaním okrskových komisií, ktorý sa týka aj najväčšej bratislavskej mestskej časti. Voľby však ohrozené nie sú.



"Počet volebných okrskov sa síce znížil, ale počet volebných zásten, teda miest, kde ľudia označujú volebné lístky, bude celkovo viac. Takže voľby sa uskutočnia rýchlejšie a efektívnejšie," uviedol pre TASR petržalský starosta Ján Hrčka. Poukazuje tiež na to, že v histórii mestskej časti to budú zároveň najbezbariérovejšie voľby. "Voľby sa budú navyše konať v školských jedálňach, čo zníži počet schodov, ktoré musia prekonávať seniori či menej mobilní občania," podotkol Hrčka.



Podľa šéfa petržalskej samosprávy sa tak pre voličov z pohľadu miesta volieb nič nemení. "Mierne sa zväčší iba množstvo práce pre členov okrskových komisií, no tým to bude kompenzované vyššou odmenou," poznamenal Hrčka s tým, že voľby nie sú ohrozené.



V prípade vyššej volebnej účasti to však podľa ministerstva vnútra môže znamenať dlhšie čakacie doby a zvýšený nápor pre jednotlivé volebné miestnosti, najmä v exponovaných časoch volebného dňa. "Preto odporúčame voličom využiť na hlasovanie v prezidentských voľbách menej exponované časy, napríklad v poobedňajších alebo podvečerných hodinách," uvádza tlačový odbor rezortu.



Vedenie mestskej časti na problém s nedostatkom ľudí v okrskových komisiách poukazuje dlhodobo. Dôvodom je nízke finančné ohodnotenie zo strany štátu pre členov komisií. "V Bratislave je problém s obsadzovaním okrskových komisií notoricky známy a zákonnosť volieb bola často ohrozená ešte aj v deň volieb," skonštatoval Hrčka. Zmenou má podľa neho mestská časť k dispozícii okolo 50 ľudí, ktorí sú ochotní ísť do okrskových komisií, avšak okresný úrad nechce povoliť zvýšenie minimálneho počtu piatich členov.



"Takže napríklad v okrsku, kde sídli najväčšia nemocnica na Slovensku, na Antolskej ulici, bude veľký problém s udržaním uznášaniaschopnej okrskovej komisie," poznamenal Hrčka.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.