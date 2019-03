Petržalku zaujíma názor ľudí na nové dispozičné riešenie miestností

Mestská časť na sociálnej sieti vytvorila anketu, kde sa obyvatelia môžu vyjadriť, či sa im pozdáva súčasný stav alebo riešenie z predchádzajúcich rokov.

Bratislava 16. marca (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa môžu voliči vyjadriť, ako sa im pozdáva nové dispozičné riešenie volebných miestností v súvislosti so sobotnými prezidentskými voľbami. Mestská časť na sociálnej sieti vytvorila anketu, kde sa obyvatelia môžu vyjadriť, či sa im pozdáva súčasný stav alebo riešenie z predchádzajúcich rokov.



Najmä pre dlhodobo nízky záujem o členstvo v okrskových komisiách znížil miestny úrad počet volebných okrskov z 96 na 56. Zároveň sa však volebné miestnosti presunuli zväčša z tried na viacerých poschodiach do školských jedální, čím sa v mnohých prípadoch znížila bezbariérovosť, a to najmä pre seniorov, mamičky či menej imobilných ľudí. Okrem toho sa zvýšil aj počet volebných zásten, teda miest, kde ľudia označujú volebné lístky.



"Zaujíma nás váš názor, aby sme sa vedeli rozhodnúť, či v tom pokračovať aj pri ďalších voľbách," zaujíma sa samospráva. Petržalčania sa tak môžu vyjadriť, či sa im viac pozdávajú súčasné voľby v školských jedálňach, alebo sú za prinavrátenie pôvodného riešenia, teda vytvorenia volebných okrskov v triedach.



Volebné miestnosti v sobotňajšom prvom kole volieb prezidenta SR sú otvorené od 7.00 do 22.00 h.