Petržalský starosta a poslanci sa budú pravidelne stretávať s občanmi

Bratislava 2. apríla (TASR) – Obyvatelia v bratislavskej Petržalke budú mať k svojmu starostovi o čosi bližšie. Mestská časť zavádza tzv. Hodinky s občanmi, ktoré budú každú prvú stredu v mesiaci. Prvé zo série stretnutí bude v stredu (3. 4.) o 16. h v Cik-Cak centre na Jiráskovej ulici.



"Chceme opäť otvoriť samosprávu ľuďom a vybudovať si medzi sebou dôveru. Zdedili sme viacero problémov, ktoré sa snažíme vyriešiť a budeme vďační za akúkoľvek spätnú väzbu od občanov, či sa nám to darí," skonštatoval petržalský starosta Ján Hrčka.



Poukázal na to, že pri riešení podnetov niekedy stačí len občana nasmerovať na kompetentné úrady. Riešenie nie každého podnetu má totiž mestská časť v kompetencii, niekedy je to v kompetencii hlavného mesta. V takom prípade môže miestna samospráva posunúť občanovi kontakt, prípadne priamo vyzvať mesto, aby problém riešilo a vykonalo nápravu.



Mestská časť zároveň od apríla zavádza aj Poslaneckú hodinku. Počas nej budú občanom k dispozícii miestni poslanci každý posledný pondelok v mesiaci. Prvé stretnutie je naplánované na 29. apríla o 16. h na miestnom úrade na Kutlíkovej ulici. "Cieľom je umožniť Petržalčanom spoznať svojich poslancov, informovať ich, s akými problémami sa na nich môžu obrátiť a zapojiť ich do riešenia konkrétnych problémov," doplnila samospráva.



Petržalská samospráva sa snaží neustále skvalitňovať svoje služby smerom k obyvateľom. Minulý rok zaviedla na svojej webovej stránke nahlasovanie postrehov, návrhov a nápadov prostredníctvom odosielacieho formulára. Ním sa môžu obrátiť priamo na jednotlivé oddelenia miestneho úradu.