Pezinok v sobotu zavonia vínom a levanduľou

Pezinok 6. júla (TASR) - Po ôsmy raz sa vo vinohradoch nad Pezinkom uskutoční podujatie Víno a levanduľa. Oblasť tzv. Starej hory aj známa levanduľová záhrada budú prístupné verejnosti v sobotu od 15. do 23. hodiny.



Návštevníci popri vystúpení skupiny Funny Fellows budú môcť ochutnať produkty 40 vinárov z pezinského vinohradníckeho rajóna, gastronomické špeciality, kávu či zákusky, a tiež navštíviť záhradu, v ktorej Vladimír Píš pestuje levanduľu, ale aj mnohé ďalšie subtropické rastliny.



"Oslovili sme vinárov z pezinského vinohradníckeho rajóna, konkrétne z Pezinka, Limbachu, Viničného a z Vinosadov, pretože na akcii chceme prezentovať vína lokálnych producentov, ktorí majú hrozno z nášho chotára a ktorí v našom rajóne majú aj svoje firemné sídla," uviedla organizátorka podujatia a predsedníčka Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov (ZPVV) Oľga Bejdáková.



Združenie funguje od roku 1995 a organizuje vinárske podujatia, predovšetkým Vínne trhy Pezinok a Svätomartinské požehnanie mladých vín. V roku 2012 sa k nim pridala aj akcia Víno a levanduľa, ktorá sa koná vždy v prvú júlovú sobotu.



Aj vďaka tomuto podujatiu sa ukázalo, že lokalita Starej hory bola vo veľmi zanedbanom stave. Členovia ZPVV sa pustili do jej revitalizácie a skrášľovania. Zorganizovali tam množstvo brigád, pri ktorých čistili studničky, komunikácie, odstraňovali burinu či náletové dreviny a, naopak, vysádzali tradičné stromy a kríky typické pre vinohradnícke oblasti. Združenie získalo z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu aj grant určený na obnovu starej historickej kamenice. Termínom "kamenica" nazývali vinohradníci systém múrov a schodíkov vo vinici. Združeniu sa podarilo vyčistiť ho, v Starej hore tiež pribudli lavičky a prístrešky a napokon od minulého roka aj socha patróna vinohradníkov svätého Urbana. Územie sa tak stalo atraktívnejším pre návštevníkov, ktorí sa chcú v prostredí vinohradov poprechádzať.



"Keď sa dnes ľudia pozrú z úpätia Starej hory a od sochy svätého Urbana smerom na kopec, na ktorom je levanduľová záhrada, hneď na prvý pohľad uvidia ten rozdiel v porovnaní s rokom 2012. Záhradu vtedy ani nebolo vidieť, no dnes sa na svahu zelená nádherný háj a levanduľa. Záhrada poskytuje naozaj zvláštnu stredomorskú atmosféru," povedala Bejdáková.



Majiteľ levanduľovej záhrady Píš je odborník na agrochémiu a výživu rastlín. Pochádza z hornej Nitry a do Pezinka sa priženil. Keď sa začal starať o vinohrad v oblasti Starej hory, rýchlo zistil, že v tejto lokalite panujú zvláštne mikroklimatické podmienky. Vďaka nim sa tam darí teplomilným rastlinám, ktoré sú doma skôr v Stredomorí než na Slovensku. V záhrade okrem levandule pestuje napríklad oleandre aj vavrín, nedávno vysadil aj olivovníky.



Na rozdiel od premiéry v roku 2012, keď počasie podujatiu neprialo a bolo daždivo a chladno, na sobotu meteorológovia predpovedajú polojasno s teplotami okolo 33 stupňov.