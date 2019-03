Riaditelia košických stredných škôl si prevzali menovacie dekréty

Riaditelia sa zhodli na tom, že viesť inštitúcie, ktoré vychovávajú deti do praxe a pre vysoké školy, je mimoriadna zodpovednosť.

Košice 9. marca (TASR) – Piati riaditelia stredných škôl v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) si v piatok (8. 3.) prevzali menovacie dekréty. Ako kraj uvádza na svojej webovej stránke, všetci riadili dané školy aj v predchádzajúcom období.



V riadiacich funkciách pokračujú Miriam Dovalová v Jazykovej škole na Javorovej v Spišskej Novej Vsi, Ondrej Dovalovský v Spojenej škole na Zimnej v Dobšinej, Tatiana Švecová naďalej povedie Strednú športovú školu na Triede SNP v Košiciach, na Strednej odbornej škole na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi pokračuje riaditeľ Vasiľ Kolesár a Ján Pituch najbližších päť rokov zostáva riaditeľom Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej v Košiciach.



Do funkcie ich vymenoval riaditeľ Úradu KSK Juraj Ďorko. „Školstvo považujeme za jednu z kľúčových oblastí, ktorá patrí do kompetencie kraja. K výberu riaditeľov škôl preto musíme pristupovať zodpovedne. Verím, že vymenovaní riaditelia prispejú k skvalitneniu vzdelávania na našich školách tak, aby sa úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu zvyšovala,“ uviedol.



Riaditelia sa zhodli na tom, že viesť inštitúcie, ktoré vychovávajú deti do praxe a pre vysoké školy, je mimoriadna zodpovednosť. „Nie je nič lepšie, ako to, keď školstvo funguje. Pretože od vzdelanosti našich detí sa odvíja, ako to vyzerá v našom štáte,“ povedal Kolesár.



Ako KSK pripomína, víťazi výberových konaní si prevzali dekréty na päťročné funkčné obdobie. Kandidátov navrhli jednotlivé rady škôl.