Piaty ročník Stredovekých dní v Hlohovci sľubuje lákavý program

Foto: Stredoveké dni v Hlohovci

Stredoveká módna show Foto: Stredoveké dni v Hlohovci

Dobová kuchyňa Foto: Stredoveké dni v Hlohovci

Ohňová show Foto: Stredoveké dni v Hlohovci

Landsknechti – delostrelci Foto: Stredoveké dni v Hlohovci

Očistec Foto: Stredoveké dni v Hlohovci

Bratislava 20. júna 2018 - Už tento víkend sa nadšenci histórie a dobrej zábavy môžu tešiť na piaty ročník obľúbeného historického podujatia.Na návštevníkov bude čakať bohatý program, ktorý sa bude skladať z toho najlepšieho čo sa objavilo v predošlých ročníkoch. Samozrejme však nebudú chýbať novinky –a veľa ďalšieho.Areál Zámockej záhrady bude hýriť dobrou zábavou a príjemnou atmosférou. Ak teda chcete vedieť kto sa stane víťazom, ako dopadnealebo ako bude vyzerať, tak by ste na tomto obľúbenom podujatí určite nemali chýbať.Viac informácii o programe na www.stredovekedni.sk alebo https://www.facebook.com/stredovekedni Po dlhých rokoch sa v Zámockej záhrade v Hlohovci opäť rozoznie zvuk rohov, brechot psov a erdžanie koní. Majestátne nastrojené kone, ponesú v drahých látkach odetých pánov, ktorí majú doriešiť pradávny spor dvoch kráľovstiev. V šrankoch roztrieštia nejednu kolbu, ich prilby a štíty dostanú tvrdé zásahy. Verme, že práve v Hlohovci konečne uzavrú vytúžený mier.Pri očistci vás zamrazí v zátylku. Ale s festivalu máte odchádzať usmiati. Práve preto sme si pre vás pripravili ešte lepšiu a výpravnejšiu historickú prehliadku. Nebojte sa, nuda to rozhodne nebude a už teraz sa môžte tešiť na nové pikantné modely.Po prvý krát sa nad Zámockou záhradou rozprestrie kúdol dymu a vzduch naplní vôňa stredovekých receptov. Kuchárky a kuchtíci sa po celý deň budú obracať v stredovekej poľnej kuchyni. Nenakŕmia však krky našim vojakom, Rozkaz znie jasne. Po celý deň prinášať fajnšmekroviny a ochutnávky na stôl Vám, našim divákom. Tak nabrúste jazýčky, lebo stredoveké chute môžu byť občas veľmi zaujímavé.Ako inak ukončiť horúci letný deň ako nádhernou svetelnou ohňovou show. Inak to snáď nemôže byť. Zoberiete si pivko, malinovku a v príjemnej atmosfére večera si vychutnáte jednu z najlepších ohňových show na Slovensku. Kaukliarov sme však presvedčili aby svoje umenie predviedli aj počas dňa. Takže o zábavu rozhodne nebude núdza.Ak sa na šerm radi pozeráte, mohlo by vás toto vystúpenie zaujať, ak sa do vystúpení radi zapájate, tak je to vaša účasť povinná. Pozrite sa s nami do života malej jednotky jeho cisárskeho veličenstva Maximiliána. A bude to zábava. Veď sme predsa v renesancii!Ostrú a drsnú šermiarsku show ste mohli na stredovekých dňoch vidieť pred 3 rokmi. Tentokrát sa však v očistci stretnú tí najhorší z najhorších, aby vám predviedli ešte lepšie divadlo. Nekompromisne dobrá zábava!