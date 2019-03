VIDEO: Vyše 100 Picassových diel vystavuje Galéria mesta Bratislavy

Obrazy sú zo zbierky Thomasa Emmerlinga, ktorý sa zúčastnil slávnostného otvorenia výstavy.

Bratislava 8. marca (TASR) - Výstava Nech žije Picasso v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB) predstavuje 123 grafických listov výtvarného velikána 20. storočia.



Jej zámerom je umožniť divákom nahliadnuť do umelcovej tvorivosti a oboznámiť sa s jeho grafickou tvorbou po roku 1945. Práve v nej sa najviac odráža jeho obrovská vitalita vyžarujúca predovšetkým z prác z neskoršieho obdobia.



"So Slovenskom a touto galériou máme dobrú spoluprácu. Od roku 2010 sme tu mali niekoľko výstav z tvorby viacerých španielskych umelcov," konštatoval na štvrtkovej (7. 2.) vernisáži veľvyslanec Španielska na Slovensku Luis Belzuz de los Ríos.



Obrazy sú zo zbierky Thomasa Emmerlinga, ktorý sa zúčastnil slávnostného otvorenia výstavy. Tá je aj pri príležitosti súčasného mesiaca knihy. Obsahuje sedem grafických cyklov z bibliofilnej edície Pabla Picassa.







Séria 58 litografií je k literárnemu dielu Las Meninas od Diega Velásqueza. Ďalšie vytvoril pre knihu Toros y toreros od Luisa Miguela Dominquinsa, 24 očíslovaných diel sú k textom o Picassovi, ktoré napísal Joan Cocteau. Iné kresby patria k surrealistickým básňam Jaena Tardieua, ďalšie grafické listy k zbierke básní Tristana Tzaru.



Picasso (1881 – 1973) vytvoril viac ako 50.000 diel (maľba, kresba, grafika, socha, keramika), ilustroval vyše 130 kníh. Pracoval s rôznymi technikami a ovplyvnil množstvo rôznych štýlov. V litografii oceňoval veľkú škálu možností. V rokoch druhej svetovej vojny sa jej nemohol venovať, ale už v novembri 1945 sa zoznámil s tlačiarom Fernandom Mourlotom, u ktorého potom pracoval celé dni. Mourlot spolupracoval s výtvarníkom Georgesom Braquom, s nim Picasso vytvoril umelecký štýl kubizmus.



Výstava potrvá do 2. júna.