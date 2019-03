PIENAP chystá brigádu na zlepšenie stavu populácie vzácneho motýľa

Predmetom prác bude čistenie sutín od náletových drevín. Tieto opatrenia by mali zlepšiť stav populácie vzácneho motýľa.

Lesnica 20. marca (TASR) - Správa Pieninského národného parku (PIENAP) chystá v sobotu 23. marca brigádu na zlepšenie populácie jasoňa červenookého. Riaditeľ Správy PIENAP-u Vladimír Kĺč informoval, že manažmentové opatrenia za pomoci verejnosti, organizujú v obci Lesnica v lokalite pod chatou Pieniny.



„Začíname o 8.30 h, zapojiť sa do práce je možné aj počas dňa,“ uviedol s tým, že predmetom prác bude čistenie sutín od náletových drevín. Tieto opatrenia by mali zlepšiť stav populácie vzácneho motýľa. Ten pre svoje vývojové štádia potrebuje skalné sutiny a steny. Živné rastliny, na ktorých hoduje húsenica tohto motýľa, rastú práve na takomto podklade. „Zároveň pri takejto akcii pomôžeme nielen jasoňovi červenookému, ale aj mnohým ďalším živočíchom a rastlinám, ako napríklad vzácnej chryzantéme pieninskej,“ ozrejmil Kĺč.



Záujemcovia o sobotňajšiu brigádu podľa neho potrebujú okrem chute do práce aj pevnú obuv, pracovné rukavice, prípadne aj záhradnícke nožnice. Kto má spôsobilosť na prácu s motorovou pílou alebo krovinorezom, môže pomôcť aj týmito mechanizmami. „Odmenou pre všetkých bude výborný pocit z dobre vykonanej práce,“ konštatoval riaditeľ Správy PIENAP-u. Záujemcovia, dobrovoľníci môžu svoju účasť ohlásiť, prípadne získať ďalšie informácie na emailovej adrese pienap@sopsr.sk alebo prostredníctvom facebookovej stránky organizácie.