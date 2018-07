V rámci akcie Bocian v našej obci ochranári zakrúžkovali 42 mláďat

Ochranári zároveň skontrolovali technický stav hniezdnych podložiek a hniezda očistili od odpadkov.

Červený Kláštor 4. júla (TASR) - Správa Pieninského národného parku (PIENAP) zorganizovala v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou minulý týždeň akciu Bocian v našej obci. V rámci nej zakrúžkovali 42 mláďat v 15 hniezdach v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. "Akcia bola zameraná na monitoring stavu populácie, envirovýchovu a praktickú ochranu chráneného druhu bociana bieleho, ktorý je zároveň druhom európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je takmer 1700 eur," uviedol riaditeľ Správy PIENAP Vladimír Kĺč.



Ochranári zároveň skontrolovali technický stav hniezdnych podložiek a hniezda očistili od odpadkov. Nachádzali sa tam plasty, igelitové tašky, textil, šnúry, drôty a podobne. "Bociany odpad často využívajú pri stavbe hniezd, ten sa však nakoniec stáva osudným pre násady alebo pre vyliahnuté mláďatá. Veľa igelitov pod znáškou v daždivom období spôsobuje, že voda z hniezda neodteká, vajíčka sú zaplavené, dochádza k ich podchladeniu a zastaveniu inkubácie. V opačnom prípade, teda počas horúčav, sa zase prehrievajú hniezda," upozornil Kĺč s tým, že rôzne šnúry a drôty sú zase pascou pre vyliahnuté mláďatá, môže dôjsť k ich uduseniu, k nekróze zamotaných končatín s ďalším úhynom.



"Z hľadiska technického stavu bude v obciach Jarabina, Kamienka, Ľubotín a Plavnica potrebné na jeseň tohto roku pristúpiť k znižovaniu hniezd. V obci Podhorany treba vymeniť podložku za novší, stabilnejší typ," doplnil riaditeľ Správy PIENAP, v ktorej územnej pôsobnosti sa nachádza viac než 40 hniezd tohto chráneného živočícha, pričom najviac ich je v obci Plavnica.



"Akcia mala význam aj z pohľadu environmentálnej výchovy, oslovili sme viacero materských a základných škôl a záujem zúčastniť sa krúžkovania bol stopercentný," dodal Kĺč s tým, že prednášky v Jarabine, Kamienke a Plavnici doplnili ukážkou krúžkovania bocianov s jedinečným číselným kódom. Pri krúžkovaní zniesli ochranári mláďa dole, porozprávali deťom zaujímavosti o tomto druhu, bocianovi dali meno a budú čakať, kde sa krúžok objaví. Prekvapujúci bol podľa Kĺča aj záujem okoloidúcich obyvateľov jednotlivých obcí. "Napríklad v meste Podolínec nás obyvateľ mesta upozornil na nevyužívaný komín miestnej kotolne, na ktorý by bolo vhodné umiestniť hniezdnu podložku a vytvoriť tak podmienky pre ďalší pár bocianov," zdôraznil.



Aj tohtoročná akcia a záujem verejnosti o problematiku podľa neho ukázali, že toto envirovýchovné podujatie je potrebné z časových dôvodov realizovať počas dvoch dní. Onedlho sa začnú mladé bociany učiť lietať. Každoročne sa pri rozlietavaní zraní niekoľko desiatok mladých jedincov. V prípade nálezu takéhoto bociana či chránených živočíchov je potrebné to oznámiť na čísle 112 alebo príslušným správam národných parkov a chránených krajinných oblastí. Kontakty sú zverejnené napríklad na webovej stránke www.sopsr.sk. "Od roku 2011 sa bociany krúžkujú novým typom krúžkov, ktoré sú veľké a veľmi dobre čitateľné. V rámci Slovenska bolo od roku 2011 až doteraz zakrúžkovaných viac než 4250 jedincov," uzavrel Kĺč.