Po veľkej krádeži šperkov v Piešťanoch má múzeum nový kamerový systém

Múzeum získalo na jeho inštaláciu grant z Fondu na podporu umenia, riaditeľ Vladimír Krupa sa domnieva, že i v súvislosti s nedávnou krádežou troch vzácnych šperkov z doby rímskej.

Piešťany 13. júna (TASR) – Nový kamerový systém stráži vystavené zbierkové predmety hlavnej expozície Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. Múzeum získalo na jeho inštaláciu grant z Fondu na podporu umenia, riaditeľ Vladimír Krupa sa domnieva, že i v súvislosti s nedávnou krádežou troch vzácnych šperkov z doby rímskej.



"Z fondu sme získali 10.000 eur, projekt dofinancoval 1800 eurami náš zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj," informoval Krupa TASR. Pracovníci múzea majú teraz lepší prehľad o tom, čo sa v expozícii deje. "Ako sa správajú návštevníci, môžu privolať pomoc, ak je to potrebné," povedal.



V čase krádeže v novembri 2016 múzeum kamerový systém nemalo. Dvaja zlodeji situáciu využili, v jeden deň krátko pred záverečnou si zakúpili vstupenky, vzápätí v archeologickej časti rozbili vitrínu, i keď bola vybavená bezpečnostným sklom a napojená priamo na pult centrálnej ochrany polície. Prítomný zamestnanec ich úteku s odcudzenými šperkmi nedokázal zabrániť. Balneologickému múzeu vznikla škoda 150.000 eur.



V rukách zlodejov skončil vzácny prsteň z kniežacieho hrobu z mladšej doby rímskej z Krakovian – Stráží z konca 3. až začiatku 4. storočia. Múzeum ho do svojich zbierok získalo krátko predtým. Ukradli aj dve strieborné pozlátené motýľovité spony z rovnakého obdobia a jednu kópiu spony. Po predmetoch polícia stále pátra. "Je to pre nás stále obrovská trauma," dodal Krupa. Verí, že postupne sa kamerovým systémom podarí vybaviť aj ďalšie expozície múzea.