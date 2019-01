Sviatok Zjavenia Pána bol v Piešťanoch spojený s otužovaním

Pop počas obradu posväcovania stál po lýtka v chladnej vode Váhu, z prítomných zhruba troch desiatok veriacich sa traja odvážili si v nej aj zaplávať.

Piešťany 19. januára (TASR) – Vody Váhu v Piešťanoch posvätil na sviatok Zjavenia Pána pravoslávny pop Marek Kundis. Na sobotu pripadá podľa juliánskeho kalendára dátum 6. januára, keď sa Boh zjavil svetu pri svojom krste v Jordáne. Tento sviatok si pravoslávni veriaci uctievajú svätením vôd v prirodzených tokov i v chrámoch.



Pop počas obradu posväcovania stál po lýtka v chladnej vode Váhu, z prítomných zhruba troch desiatok veriacich sa traja odvážili si v nej aj zaplávať. Obrad sa v Piešťanoch v blízkosti Kolonádového mosta koná viac ako päť rokov, od nástupu popa Kundisa na farnosť v Brezovej pod Bradlom, kam sú Piešťany zaradené.



Počet veriacich sa, ako povedal pop pre TASR, rokmi odlišuje. "Bol aj taký rok, že som pri obrade bol sám," dodal. Podľa neho veriaci musia pri takomto akte prekonať bariéru strachu a nebáť sa ukázať svoju vieru na verejnosti.



Z chrámov si ľudia podľa zvyku odnášajú posvätenú vodu domov na pitie či potieranie tela. V krajinách, ako Bulharsko, Grécko, Rusko, Ukrajina či Srbsko je tento sviatok hlboko zakorenený, veriaci a duchovní sa schádzajú pri riekach a potokoch, niekde sa v tento deň do chladnej vody trikrát ponoria, inde je to spojené so súťažou plavcov, kto skôr dopláva ku krížu hodenému do vody.