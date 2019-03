Striebornica je jedna z mála vôd v regióne, kde sa môžu žaby množiť

Prenášanie žiab na Striebornici sa robí už dve desaťročia. Pred samotným prenášaním dobrovoľníci vždy postavia pred cestou zhruba 700 metrov zábran, ktoré neumožnia žabám dostať sa na cestu.

Piešťany 26. marca (TASR) – Ropuchy bradavičnaté i skokany štíhle a hnedé sa už pri Piešťanoch vybrali na svoju každoročnú púť do vôd jazera Striebornica, a tak potrebujú pomoc ľudí na prekonanie cesty, ktorá delí ich les a vodu. Dobrovoľníci zo širokého okolia zakaždým zachránia stovky obojživelníkov, ktoré by mohli skončiť pod kolesami prechádzajúcich áut.



"Ich putovanie závisí od počasia," povedal Bruno Jakubec z občianskeho združenia Kvas, ktoré akciu koordinuje. Počas uplynulého teplého víkendu preniesli ľudia stovky žiab, aktuálne chladnejšie počasie môže ich pochod za vodou, kde sa pária a samičky kladú vajíčka, spomaliť. Keďže ropuchy sú súmračné zvieratá, prenášanie sa koná zväčša vo večerných hodinách. Záujemcovia sa schádzajú na parkovisku pri Striebornici okolo 19. hodiny, vhodné je podľa Jakubca telefonicky si zistiť situáciu počas daného dňa. Ako dodal, ak by bolo teplo, pochod žiab by mohol skončiť v závere tohto týždňa, pri menej priaznivej situácii sa pravdepodobne predĺži aj do nasledujúceho. "Toto nevieme odhadnúť ani ovplyvniť, riadi to príroda," konštatoval.



Prenášanie žiab na Striebornici sa robí už dve desaťročia. Pred samotným prenášaním dobrovoľníci vždy postavia pred cestou zhruba 700 metrov zábran, ktoré neumožnia žabám dostať sa na cestu. Jazero Striebornica je podľa Jakubca najväčšou a na tento účel veľmi dôležitou vodnou plochou. "Žaby v tomto regióne strácajú priestor pre množenie, toto je jedno z mála, kde sa ešte môže uskutočňovať," doplnil.