Pilčíka s úrazom hlavy previezli letecky do Banskej Bystrice

Kokava nad Rimavicou 3. júna (TASR) - Vážne poranenie hlavy utrpel v pondelok dopoludnia 57-ročný pilčík v obci Kokava nad Rimavicou v okrese Poltár. Ako TASR informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, muža pri manipulácii s drevom v časti Diel kmeň stromu udrel priamo do hlavy.



"Záchranársky vrtuľník pristál v blízkosti miesta, kde došlo k úrazu. Zasahujúci lekári pacienta, ktorý bol od začiatku v bezvedomí, odovzdali po primárnom ošetrení do starostlivosti posádke leteckých záchranárov," uviedla Hopjaková.



Po doplnení liečby a stabilizovaní stavu bol pacient preložený na palubu vrtuľníka, napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.