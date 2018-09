Plagáty v Spišskej N. Vsi pripomínajú vraždu Kuciaka a jeho snúbenice

Výstava 60 plagátov sa nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť do 25. októbra.

Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) - Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej otvorili tento týždeň v Spišskej Novej Vsi výstavu plagátov s názvom "Shut up! Voice of democracy in danger". "Expozícia vznikla ako reakcia svetových dizajnérov na vraždu dvoch mladých ľudí z konca februára tohto roku. Hlas demokracie nie je ohrozený iba na Slovensku, ale celosvetovo. Globálne sme preto apelovali na dizajnérov, aby sa pripojili k plagátovej výzve, a aby svojou tvorbou upriamili pozornosť na udalosť, ktorá by nemala upadnúť do zabudnutia," uviedol autor myšlienky, Róbert Slovák z reklamnej agentúry RespectAPP.



Výstava 60 plagátov sa nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť do 25. októbra. Na jej tvorbe sa podieľali umelci z viacerých krajín, napríklad Číny, Japonska, Južnej i Severnej Ameriky či Poľska. "Pre nás, naše deti a našu budúcnosť je veľmi dôležité, aby sme na tento ohavný čin nikdy nezabudli. Pretože keď niekto zabije investigatívneho novinára kvôli jeho práci, tak útočí zároveň na náš slobodný život, na náš právny štát, na našu demokraciu. A my si ju musíme chrániť," konštatoval spoluorganizátor výstavy Tomáš Cehlár, predseda Občianskeho združenia Život v meste.



Projekt "Shut up! Voice of democracy in danger" už zavítal do viacerých slovenských miest, stal sa súčasťou niekoľkých podujatí a zo Spišskej Novej Vsi sa presunie ďalej. Po tragických udalostiach z februára zareagovali na výzvu reklamnej agentúry umelci z 36 krajín sveta, ktorí zaslali dohromady 384 plagátov. Súčasťou putovnej výstavy je sto z nich.