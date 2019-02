Plánované sťahovanie vodohospodárskeho podniku sa samospráve nepáči

Riaditeľstvo podniku plánujú presťahovať do veľkej administratívnej budovy, ktorú získal podnik na tento účel od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Banská Štiavnica 1. februára (TASR) - Podnikové riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., plánujú z Banskej Štiavnice presťahovať do Banskej Bystrice. SVP hovorí v súvislosti so sťahovaním o optimalizačných zmenách, ktoré čakajú celý podnik. Hovorca podniku Marián Bocák uviedol, že po vykonaných auditoch robí podnik aj iné kroky, ktoré sú zamerané na centralizáciu a optimalizáciu podporných, prevádzkových a manažérskych činností.



"Na základe tejto skutočnosti SVP optimalizuje počet správ jednotlivých povodí a zároveň rieši centralizáciu podporných útvarov jednotlivých odštepných závodov či správ vrátane útvarov podnikového riaditeľstva," podotkol Bocák.



Riaditeľstvo podniku plánujú presťahovať do veľkej administratívnej budovy, ktorú získal podnik na tento účel od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Budovu aktuálne vodohospodári rekonštruujú, umiestniť chcú do nej zlúčené podporné útvary SVP pre pôsobnosť celého Slovenska, ako aj odštepný závod Banská Bystrica.



"Cieľom týchto krokov je v rokoch 2019 - 2021 zabezpečiť maximálnu centralizáciu podporno-prevádzkových činností, ako aj procesov verejného obstarávania, aby v čo najväčšej miere bola eliminovaná neefektívnosť vynakladania finančných prostriedkov spôsobená multiduplicitou úkonov v rámci celého územia SR," podotkol Bocák.



Konkrétny prínos bude podľa jeho slov prestavovať aj zmena sídla podnikového riaditeľstva. Tá prispeje k zlepšeniu situácie jeho zamestnancov, keďže 70 z celkového počtu 119 zamestnancov podnikového riaditeľstva do Banskej Štiavnice dochádza. "Niektorí z týchto zamestnancov sú nútení využívať ubytovanie mimo svojho domova, čo predstavuje pre mnohých odlúčenie od rodín a zároveň zvyšuje ich náklady na cestovné a ubytovanie," skonštatoval Bocák s tým, že zároveň s výraznými ťažkosťami obsadzujú voľné miesta, pretože záujemcov odrádza cestovanie do Banskej Štiavnice.



O konkrétnych termínoch je podľa SVP v súčasnosti problematické hovoriť, keďže budú tieto kroky závisieť od procesu verejného obstarávania. "Pokiaľ však bude plán plnený v ideálnych termínoch, tak podporné činnosti podnikového riaditeľstva SVP z Banskej Štiavnice budú presťahované na prelome rokov 2019/2020," dodal Bocák.



Zároveň podotkol, že v Banskej Štiavnici budú aj naďalej pôsobiť organizácie v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, a to Slovenské banské múzeum a Štátna ochrana prírody SR, správa chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, ktoré by mali byť personálne posilnené. Rovnako tam zostane pôsobiť aj pracovisko SVP pri tajchoch.



Plánované sťahovanie podnikového riaditeľstva SVP sa nepáči miestnej samospráve. Primátorka Nadežda Babiaková sa preto obrátila na ministra životného prostredia, ale aj premiéra. Vyžiadala si aj výsledky auditu, na základe ktorého by sa mal podnik sťahovať. So sťahovaním však nesúhlasí, hovorí, že podnik má v Banskej Štiavnici svoje opodstatnenie.



"Podnik bol v Banskej Štiavnici zriadený aj vo väzbe na unikátne technické pamiatky - tajchy, ktoré sú na zozname UNESCO, ale aj vzhľadom na inštitucionálne postavenie a posilnenie mesta ako lokality UNESCO. Následne bol prijatý okres aj osobitný zákon o Banskej Štiavnici," priblížila Babiaková s tým, že argumenty o dochádzaní zamestnancov tak neobstoja.



Od svojho vzniku v roku 1997 sídlil SVP v Banskej Štiavnici. V roku 2008 sa však presťahoval do prenajatých priestorov v Žiline. Do Banskej Štiavnice sa vrátil v roku 2010 na základe rozhodnutia vtedajšieho ministra životného prostredia Jozefa Medveďa.