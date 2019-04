Plaváreň v Starej Ľubovni potrebuje obnovu, mesto zvažuje alternatívy

Najvhodnejšie je podľa samosprávy zachovať plavecký bazén, vybudovať relaxačný bazén vrátane wellness prvkov a čiastočného športového vybavenia a bazén menších rozmerov určeného pre najmenších.

Stará Ľubovňa 7. apríla (TASR) - Mesto Stará Ľubovňa už dlhšie zvažuje rekonštrukciu tamojšej plavárne, aj preto tento týždeň radnica zorganizovala workshop. Prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár uviedol, že jeho obsahom bolo zhrnutie súčasného stavu plavárne, potreby jej rekonštrukcie a možného využitia v budúcnosti.



"Otázka mestskej krytej plavárne spravovanej spoločnosťou Slobyterm, s.r.o. a jej nevyhnutnej rekonštrukcie, v posledných rokoch často rezonuje vo verejnosti. Aj napriek tomu, že doterajšie plány samosprávy neboli úspešné, chceli by sme začať s realizáciou tejto finančne náročnej investície v priebehu rokov 2020 - 2021," zdôvodnil organizáciu workshopu Solár. Zúčastnili sa ho niektorí mestskí poslanci, projektanti, aktivisti, prevádzkovateľ i zástupcovia oddelenia výstavby mestského úradu, ktorí spoločne diskutovali o ďalších krokoch týkajúcich sa fungovania plavárne v budúcnosti.



„Súčasťou workshopu bola obhliadka priestorov plavárne a jej okolitého areálu. Identifikovali sme viaceré problémy súvisiace predovšetkým s havarijným stavom technológie, vzduchotechniky i statiky suterénu plavárne. Nevyhnutná je aj vonkajšia rekonštrukcia objektu, ktorá zahŕňa predovšetkým zateplenie obvodového plášťa a strechy, ako aj ďalších vnútorných priestorov," priblížil Solár.



Dôležité je podľa neho vyriešiť otázku funkčného využitia interiéru, prípadne jeho efektívnejšieho usporiadania, zahŕňajúceho nielen požiadavky projektantov, ale aj užívateľov. Najvhodnejšou alternatívou je podľa samosprávy zachovať plavecký bazén, vybudovať relaxačný bazén vrátane wellness prvkov i čiastočného športového vybavenia a v neposlednom rade aj bazén menších rozmerov určeného pre najmenších. "V takomto prípade je však nevyhnutné spojiť súčasné priestory šatní, zmenšiť ich rozlohu a vybudovať prezliekarne slúžiace pre obe pohlavia, tak ako je to v súčasnosti vo väčšine aquaparkov alebo plavární v iných mestách," predstavuje možnú víziu plavárne prednosta. Dodáva, že nedoriešenou otázkou ostáva umiestnenie wellness centra, ktoré by sa mohlo nachádzať buď v suteréne alebo na prvom podlaží.



Výsledkom workshopu má byť vypracovanie podkladov pre štúdiu, následne projektovú dokumentáciu. Potom sa stanovia odhadované rozpočtové náklady potrebné na realizáciu všetkých stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou plavárne.