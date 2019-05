Po Bratislave budú premávať parné i historické motorové vlaky

Dopoludnia spoja vlaky ŽST Bratislava - hlavná stanica so železničnými stanicami Lamač, Nové Mesto, Petržalka a Bratislava - východ (Železničné múzeum).

Bratislava 17. mája (TASR) – Pre návštevníkov sobotnej (18. 5.) Noci múzeí a galérií v Bratislave budú pripravené aj jazdy historickými motorovými a parnými vlakmi ťahanými parným rušňom 555.3008 Mazutka. Tie budú počas dňa premávať medzi viacerými železničnými stanicami v hlavnom meste. TASR informoval hovorca Železníc SR (ŽSR) Michal Lukáč.



Dopoludnia spoja vlaky ŽST Bratislava - hlavná stanica so železničnými stanicami Lamač, Nové Mesto, Petržalka a Bratislava - východ (Železničné múzeum). Popoludní budú vlaky smerovať do Devínskej Novej Vsi a Malaciek. Večer sa budú môcť návštevníci odviezť historickým vlakom medzi Železničným múzeom, Vajnormi, Novým Mestom, Petržalkou a ŽST Bratislava - hlavná stanica.



Súčasťou programu v Železničnom múzeu, ktoré sa nachádza na Dopravnej ulici v štvrti známej ako Rendez, bude tiež vozenie detí na drezinách alebo 123-ročným parným rušňom. Chýbať nebude ani prezentácia modulového koľajiska, výstava historickej techniky či moderované prehliadky múzea so sprievodcom. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke zeleznicnemuzeum.sk.



Podujatie organizujú Železnice SR v spolupráci so Železničným múzeom SR, Klubom priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava, Klubom železničnej nostalgie Bratislava východ, Občianskym združením vlaky.net a Občianskym združením Vláčikovo.