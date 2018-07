Po nehode medzi Budmericami a Báhoňom sú dve ťažko zranené

Vodička auta Alfa Romeo s dunajskostredským evidenčným číslom prechádzala po ceste v smere z Budmeríc do Báhoňa. V pravotočivej zákrute dostala pravdepodobne šmyk a prešla do protismeru. Následne sa zrazila s vozidlom Peugeot 206.

Bratislava/Budmerice 11. júla (TASR) – Medzi obcami Budmerice a Báhoň v okrese Pezinok sa v stredu ráno stala dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala dve ťažko zranené. K čelnej zrážke dvoch áut došlo na ceste tretej triedy, úsek je dočasne neprejazdný. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



Podľa doterajších informácií prechádzala vodička auta zn. Alfa Romeo s dunajskostredským evidenčným číslom po ceste v smere z Budmeríc do Báhoňa. V pravotočivej zákrute z doposiaľ presne nezistených príčin dostala pravdepodobne šmyk a prešla do protismeru. Následne sa zrazila s vozidlom zn. Peugeot 206 s pezinským evidenčným číslom.



"Ťažko zranená vodička vozidla Alfa Romeo bola záchranárskym vrtuľníkom prevezená do jednej z bratislavských nemocníc a zranená vodička vozidla zn. Peugeot prevezená službou rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice v Trnave," doplnila Mihalíková. Dychová skúška alkohol u druhej vodičky nepotvrdila, prvej vodičke bol nariadený odber krvi.



Škoda bola predbežne vyčíslená na 5000 eur. Príčiny a okolnosti dopravnej nehody sa vyšetrujú.