Po páde z koňa sa na Orave ťažko zranili dve dievčatá

Po ošetrení bolo dievča v stabilizovanom stave pri vedomí letecky prevezené na Kliniku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice v Martine.

Žilina 20. mája (TASR) – Žilinská posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) zasahovala v sobotu (19.5.) večer v obci Oravská Jasenica. O pomoc požiadali pre dve deti (14, 12), ktoré spadli z koňa.



Ako informovala hovorkyňa VZZS Zuzana Hopjaková, záchranársky vrtuľník pristál na miestnom futbalovom ihrisku, kde si lekár leteckých záchranárov prevzal do svojej starostlivosti najskôr 14-ročné dievča s poranením hlavy, hrudníka a ďalšími povrchovými odreninami po tele.



"Po ošetrení bolo dievča v stabilizovanom stave pri vedomí letecky prevezené na Kliniku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice v Martine. Po doplnení paliva letela posádka pre druhú, 12-ročnú pacientku do nemocnice v Trstenej, kde ju previezla pozemná záchranná služba. S poranením hlavy ju v stabilizovanom stave letecky previezli na vyššie špecializované zdravotnícke zariadenie do Univerzitnej nemocnice v Martine," doplnila Hopjaková.