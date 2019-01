Po prechode Slanskými vrchmi položia vence k pamätníku v obci

Zraz účastníkov bude v sále kultúrneho domu v Nižnej Myšli od 7. do 7.30 h, registrácia bežcov potrvá o polhodinu dlhšie. Predpokladaný príchod do obce je o 14. h.

Nižná Myšľa 18. januára (TASR) – Na prechod Slanskými vrchmi každoročne príde do 300 ľudí. Ako pre TASR povedal starosta obce Nižná Myšľa v okrese Košice-okolie Miroslav Sisák, v sobotu (19.1.) sa uskutoční už jeho 50. ročník pri príležitosti oslobodenia obce.



"Zvolili sme dve trasy. Pre rekreačného turistu máme ľahšiu trasu, ktorá vedie prakticky po rovine. Druhá je pre náročnejších, jednu jej časť tvorí strmý kopec. Potom sa obe skupiny stretnú pri posede, kde si oddýchnu a následne sa presunú smerom do obce," povedal s tým, že na prechode sa každoročne zúčastňuje aj približne 30 bežcov. "Majú extra trasy, rovnako podľa náročnosti. Náročnejšia trať má okolo 25 kilometrov," povedal.



Zraz účastníkov bude v sále kultúrneho domu v Nižnej Myšli od 7. do 7.30 h, registrácia bežcov potrvá o polhodinu dlhšie. Predpokladaný príchod do obce je o 14. h. "Po prechode, tak ako už býva tradíciou, položíme veniec k pamätníku v našej obci venovanému obetiam prvej a druhej svetovej vojny a holokaustu. Potom sa presunieme naspäť do kultúrneho domu, kde bude pripravené občerstvenie," uzavrel starosta.