NEVIDELI STE ROMEA? Je po ňom vyhlásené celoštátne pátranie

Trnava 12. júna (TASR) – Polícia žiada občanov o pomoc pri vypátraní 43-ročného Romea Stojkoviča z Trnavy, po ktorom je vyhlásené celoštátne pátranie. Okresný súd v Piešťanoch vydal na neho príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre prečin úverového podvodu. Romeo Stojkovič sa v mieste trvalého bydliska nenachádza a bolo zistené, že by mohol pracovať v Českej republike.



Stojkovič je vysoký 166-170 centimetrov, má oválnu tvár, hnedé oči. "Ak niekto muža videl, môže to oznámiť na políciu prostredníctvom linky 158," informovala v utorok trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.