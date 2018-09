Po výtvarníkovi Ľ. Feldovi pomenovali park, odhalili mu aj pamätník

V roku 2016 umiestnili v areáli synagógy sochu Ľudovíta Felda, o rok nato začali pracovať na projekte parku, ktorý by niesol jeho meno.

Košice 23. septembra (TASR) – Po významnom košickom kresliarovi a grafikovi Ľudovítovi Feldovi pomenovali v metropole východu park. V nedeľu popoludní tam odhalili na jeho pamiatku aj pamätník s jeho podobizňou, ktorý má tiež pripomínať tragédiu holokaustu. Pre TASR to uviedla kurátorka Galérie Ľudovíta Felda v Košiciach Jana Teššerová.



Galéria vznikla v roku 2015 v areáli synagógy na Puškinovej ulici v Košiciach z dôvodu, že sa meno tohto výtvarníka pomaly vytrácalo z pamäti miestnych obyvateľov. Vystavené sú v nej jeho obrazy a kresby, aby si aj prostredníctvom nich verejnosť pripomínala jeho život. "Bol to človiečik, ktorý bol hendikepovaný, ako sedemročný prestal rásť," priblížila Teššerová s tým, že bol deportovaný do koncentračného tábora, kde bol osobným maliarom a kresliarom Josefa Mengeleho. Tieto udalosti poznačili jeho tvorbu a mnohé z jeho diel, aj tie, ktoré vystavujú v galérii, pripomínajú tragédiu holokaustu. "Každý obraz má svoj veľmi dojímavý a hlboký príbeh," poznamenala kurátorka, ktorá Felda poznala osobne a podľa svojich slov aj veľmi dobre. "Býval presne oproti mne. Bol to úžasný človek, ohromný filozof," zaspomínala si.



V roku 2016 umiestnili v areáli synagógy sochu Ľudovíta Felda, o rok nato začali pracovať na projekte parku, ktorý by niesol jeho meno. "Podarilo sa nám nájsť jeden park v Starom Meste v Košiciach, kde Feld žil a tvoril," spomenula Teššerová s tým, že sa nachádza neďaleko synagógy a bydliska tohto výtvarníka. Priestranstvo je miestnym známe ako Senný trh. Pomenovanie Feldov park odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo. "Vytvorili sme aj pamätník, na ktorom je napísané jeho meno, aby každý vedel, že to bol košický výtvarník," opísala. Vedľa neho tiež zasadili stromček, ktorý korešponduje s citátom na tabuli.







"Chceme pre Ľudovíta Felda niečo urobiť, ale nielen pre neho, ale jeho osobou si spomenúť na mnohých výtvarníkov, sochárov a umelcov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch," zdôraznila kurátorka. Spomenula, že z Košíc bolo deportovaných 15.702 ľudí, len hŕstka z nich sa vrátila. Aj toto podujatie má byť podľa jej ďalších slov spomienkou na tých, ktorí už dnes nie sú medzi nami a bez svojej vlastnej viny boli zavraždení.



Iniciátormi projektu a podujatia sú občianske združenie B'nai B'rith Concordia Košice a Židovská náboženská obec Košice.