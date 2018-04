Počas Dňa advokácie v Trnave advokáti bezplatne poradia občanom

Tohtoročný Deň otvorených dverí (DOD) pri príležitosti Dňa advokácie sa v Trnave uskutoční v spolupráci s mestom Trnava.

Trnava 19. apríla (TASR) – Trnavčania a obyvatelia okolitých miest a obcí budú mať prvýkrát možnosť pri príležitosti Dňa advokácie využiť bezplatné právne poradenstvo Slovenskej advokátskej komory (SAK). Jej členovia budú záujemcom k dispozícii v budove bývalého Tatraskla na Trhovej ulici v stredu 25. apríla od 9.00 do 14.00 h.



"Advokáti poradia v oblasti občianskeho, pracovného, rodinného, civilného či trestného práva," povedal pre TASR regionálny zástupca SAK pre Trnavský kraj Marian Haršány. Dovedna bude podľa jeho slov k dispozícii počas dňa osem advokátov z trnavského regiónu. Podľa predchádzajúcich skúseností z iných miest sa na podujatiach zúčastňuje okolo 40 až 50 občanov.



"To by malo byť s pripraveným počtom advokátov zvládnuteľné," dodal Haršány. Uviedol, že nemožno od tohto poradenstva očakávať riešenie zložitých niekoľkoročných súdnych sporov, cieľom je skôr nasmerovanie občanov, poradiť, ako si advokáta vyhľadať, kedy požiadať o právnu službu, ako s ním komunikovať, ako dohodnúť odmenu.



Tohtoročný Deň otvorených dverí (DOD) pri príležitosti Dňa advokácie sa v Trnave uskutoční v spolupráci s mestom Trnava. Akciu komora organizuje v krajských mestách, v tomto roku aj v Nitre, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Prešove, Košiciach a v sídle SAK v Bratislave. Avšak, ako uviedol Haršány, nie je vylúčené, aby sa uskutočnila aj v iných mestách, čo je otázkou záujmu občanov či advokátov, ako to bude v Poprade.



Bezplatné právne poradenstvo majú Trnavčania k dispozícii aj mimo DOD SAK. Právnická fakulta Trnavskej univerzity začala na jeseň 2016 s bezplatnou Právnou klinikou, kde pôsobia študenti práva. "Podobná aktivita je aj v Bratislave, avšak tam je dohoda medzi SAK a Právnickou fakultou Univerzity Komenského s tým, že právne poradenstvo, ktoré vykonávajú študenti, sa deje pod dozorom advokátov," povedal Haršány.