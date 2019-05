Kampaň o srdcovom zlyhávaní odhalila akútny stav dvoch ľudí

Celoslovenskú kampaň organizuje občianske združenie Hlas nášho srdca s podporou Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Bojnice 9. mája (TASR) - Podozrenie na akútne srdcové zlyhávanie u dvoch pacientov, ako i ďalšie prípady chronického zlyhávania srdca odhalili odborníci u zapojených záujemcov počas osvetovej kampane Červené ponožky v liečebných kúpeľoch 2019. Snažia sa ňou zvýšiť povedomie o tejto chorobe, rozpoznaní jej prvých príznakoch a dôležitosti včasnej diagnostiky.



Celoslovenskú kampaň organizuje občianske združenie Hlas nášho srdca s podporou Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Jeho členovia spolu s medikmi z viacerých lekárskych fakúlt navštívili zatiaľ deväť liečebných kúpeľov vrátane bojnických, kam prišli vo štvrtok. V piatok (10. 5.) ešte navštívia Dudince.



Celkovo odborníci vyšetrili doposiaľ viac ako 1000 záujemcov, z nich odobrali krv asi stovke, u ktorej videli podozrenie na srdcové zlyhávanie. "Mali sme viac prípadov, u ktorých bola hraničná hodnota 125 pikogramov na mililiter prekročená na hodnotu 1000 až 1400 pikogramov na mililiter. Jedna pani hovorila, že má určite astmu, no my sme jej odporučili čo najskoršiu návštevu kardiológa. V kúpeľoch Štós pani lekárka poslala po pacienta sanitku a prijali ho hneď do košickej nemocnice. V podstate sme odhalili niečo, čo by mohlo byť v neskoršej dobe fatálne," ozrejmila biochemička Oľga Rajecová. V 40 percentách prípadov podľa nej objavili niektoré faktory srdcového zlyhávania a z nich v 30 percentách prípadov ich ukázalo aj vyšetrenie krvi.



"Cieľom osvetovej kampane Červené ponožky v liečebných kúpeľoch 2019 je šíriť osvetu o prevencii, ale aj včasnej diagnostike, rozpoznávaní prvých príznakov srdcového zlyhávania," priblížila predsedníčka občianskeho združenia Hlas nášho srdca Anička Kasardová.



Kardiovaskulárne ochorenia podľa nej momentálne patria k najčastejším príčinám hospitalizácií a úmrtí, sú záťažou pre zdravotnícky a sociálny systém. "Na Slovensku trpí na príznaky na chronické srdcové zlyhávanie viac ako 100.000 pacientov, z toho takmer 2300 ročne umiera na srdcové zlyhávanie, čiže štatisticky takmer každý piaty človek nad 50 rokov trpí príznakmi, alebo aj priamo chronickým srdcovým zlyhávaním," vysvetlila. Odborníci pritom očakávajú, že bez prevencie sa počet pacientov do roku 2030 strojnásobí.



"Chronické srdcové zlyhávanie sa najčastejšie diagnostikuje priamo pri prvej hospitalizácii, vtedy kardiológovia vedú štatistiky, že pacient má vtedy šancu na prežitie päť rokov," upozornila ďalej Kasardová. Vyšetrenie na chronické srdcové zlyhávanie nie je súčasťou preventívnych prehliadok, ale môže ho podľa nej indikovať všeobecný lekár na priamo na natriuretický peptid alebo kardiológ rozborom krvi a echokardiografom.



Cieľom občianskeho združenia je aj prostredníctvom kampane upozorniť na to, že skríning pacientov môžu vykonávať aj všeobecní lekári. "Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR veľmi výrazne participuje na týchto aktivitách, sú to národný akčný plán podpory pohybovej aktivity, národný akčný plán pre prevenciu obezity a tak ďalej, kde už sú tieto témy jednotlivo rozpracované," skonštatoval štátny tajomník MZ SR Jaroslav Ridoško.



Čo sa podľa neho týka prevencie týchto srdcových ochorení, rezort zdravotníctva na tom bude pracovať a určite bude postupovať tak, aby boli viac edukovaní aj obvodní alebo všeobecní praktickí lekári, ktorí budú zase edukovať svojich pacientov k zdravému spôsobu života. "Obvodní lekári majú možnosť urobiť skríning pacienta a zistiť kardiálne zlyhávanie, aby pacient a priori nemusel ísť k špecialistovi. Ale diagnostikovať pacienta na úrovni všeobecného lekára, ktorý potom rozhodne, či ide ku kardiológovi, pľúcnemu lekárovi alebo inému špecialistovi," dodal.