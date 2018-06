Počas Lenartovského rebriňáka pokrstia dve turistické mapy

V rámci kultúrneho podujatia vystúpia spevácka skupina z Novej Ľubovne, Folklórny súbor z Banského, Heligonkári z Dubovice a ľudový rozprávač Jožko Bryndza.

Lenartov 22. júna (TASR) – Pre turistov, cykloturistov, vyznávačov folklóru, ale i rodiny s deťmi pripravujú občianske združenie (OZ) Kráľova studňa a Miestna akčná skupina Horná Topľa v sobotu (23.6.) podujatie pod názvom Lenartovský rebriňák. Uskutoční sa na mieste nad obcou Lenartov v Bardejovskom okrese, ktoré ľudia nazývajú Kráľova studňa.



"Pre turistov je zraz o 8.30 h pri motoreste Javorina, odkiaľ pôjdeme okolo Kráľovej studne do dvoch poľských dediniek, kde si budú môcť obzrieť dva drevené kostolíky v poľských obciach Dubne a Wojkova. Následne prídu turisti a cykloturisti na územie Kráľovej studne, kde od 13.00 h začne kultúrne a charitatívne podujatie," uviedol pre TASR predseda OZ Kráľova studňa Marián Dudra.



V rámci kultúrneho podujatia vystúpia spevácka skupina z Novej Ľubovne, Folklórny súbor z Banského, Heligonkári z Dubovice a ľudový rozprávač Jožko Bryndza. "Budú tam aj sokoliari, koníky, detské atrakcie a animačné hry. Súčasťou podujatia bude aj krst dvoch turistických máp. Turistickej mapy Čergova a ručne maľovanej cyklomapy horný Šariš – Bardejov deťom," priblížil Dudra.



"Výťažok z charitatívnej tomboly bude venovaný dvom chlapcom z Gerlachova, ktorí majú so svojou mamou veľmi ťažký život. V rámci charitatívnej tomboly, ktorú organizujeme na každom Lenartovskom rebriňáku, každý rok nazbierame väčšiu a väčšiu sumu. Minulý rok sme vyzbierali 1000 eur, ktoré sme venovali dievčine do Lukova," povedal Dudra.



"Na Kráľovu studňu sa turisti môžu dostať z obce Lenartov po zelenej turistickej značke. Trvá to asi hodinu. Dá sa tam dostať aj z obcí Obručné a Kurov, je to už náročnejšia časť. Z poľskej obce Wojkova sa tam dá dostať za nejakých 20 minút," dodal Dudra.