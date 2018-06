Počas leta sa na nádvorí Kapušianskeho hradu predstavia viacerí umelci

Doteraz vždy v septembri organizovali návrat rytierov na hrad.

Kapušany 24. júna (TASR) – Nedeľňajším vystúpením umelcov na Kapušianskom hrade sa popoludní oficiálne začína hradné leto. Podľa prednostu Obecného úradu v Kapušanoch Jána Zemčáka, ide o novinku. Doteraz vždy v septembri organizovali návrat rytierov na hrad.



"Nakoľko hrad zažíva už siedmu sezónu obnovu, máme turistom čo ponúknuť. Rozhodli sme sa preto zorganizovať viaceré podujatia počas leta," uviedol Zemčák.



V rámci otvorenia kapušianskeho hradného leta v programe vystúpi tanečná skupina Fatima s orientálnymi tancami, šermiarska skupina Sarus a Divadlo Na doske, ktoré odohrá rozprávku pre deti.



"Počas celého podujatia sú tu sprievodné podujatia pre deti, ako napríklad výroba starobylých účesov, alchymistické laboratórium, navliekanie korálok či strážcovia pokladov, ktorí majú pre deti pripravenú lukostreľbu. Máme taktiež starobylé hračky, ktoré sú na hrade počas celého leta," priblížil Zemčák.



Program potrvá do 18.00 h, hrad je však podľa jeho slov voľne prístupný. "Od roku 2016 máme na hrade aj správcovskú a sprievodcovskú službu. Samozrejme ľudia si môžu kúpiť na hrade aj nejaké suveníry a je tu aj drobné občerstvenie," doplnil prednosta.



Novinkou letnej sezóny bude pre turistov od 7. júla do 18. augusta každú sobotu so začiatkom o 15.00 h hodinový kultúrny program na nádvorí hradu. Predstavia sa v ňom jednotliví účinkujúci z otvorenia hradného leta. Výnimkou bude 28. júl, kedy sa v Kapušanoch bude konať Deň obce.