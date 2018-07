Počas Levočskej púte obmedzia dopravu na viacerých miestach

Levočská púť 2. júla 2017 v Levoči so slávnostnou odpustovou svätou omšou, ktorú celebroval J. E. kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár a prezident pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Počas osobitného dopravného režimu budú v meste Levoča uzavreté miestne komunikácie na uliciach Športovcov, Ovocinárska, Sadová, Kláštorská, Košická a Námestie Majstra Pavla.

Levoča 3. júla (TASR) - Polícia upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že počas Levočskej púte bude na pozemných komunikáciách v celom okrese obmedzená doprava. Prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik informoval, že dopravné obmedzenia budú platiť v sobotu 7. júla od 6. h do nedele 8. júla do 16. h.



"Počas osobitného dopravného režimu budú v meste Levoča uzavreté miestne komunikácie na uliciach Športovcov, Ovocinárska, Sadová, Kláštorská, Košická a Námestie Majstra Pavla," konkretizoval Džobanik s tým, že v čase konania púte budú v Levoči zrušené všetky spoje mestskej hromadnej dopravy.



Všetky verejné parkoviská a záchytné parkovacie plochy vyznačia prenosným dopravným značením. Čiastočné obmedzenie z dôvodu parkovania autobusov po jednej strane komunikácie bude aj na ceste III/3225 vedúcej z mesta Levoča do Levočskej doliny.



"Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov príslušníkov polície aj organizátorov podujatia," uzavrel hovorca.