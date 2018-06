Počas Národného týždňa charity sa bude mapovať dobrota v mestách

Okrem krajského mesta Prešova zažijú počas tohto týždňa aspoň jeden interaktívny charitný deň aj mestá Svidník, Stará Ľubovňa, Humenné, tiež obec Sačurov.

Prešov 10. júna (TASR) - Gréckokatolícka charita (GKCH) Prešov plánuje počas Národného týždňa charity (NTCH), ktorý sa začal v nedeľu, mapovať dobrotu v mestách, v ktorých poskytuje svoje služby. Iniciatívou chce priblížiť charitatívno-sociálne aktivity a ľudí, ktorí za nimi stoja. Na celý týždeň pripravila bohatý program, ktorým verejnosť pozýva do vzájomnej diskusie o nevyhnutnom vnímaní potrieb biednych, núdznych a chorých. Informovala o tom manažérka práce s verejnosťou GKCH Prešov Silvia Hrabčáková.



"Chceme búrať akési mýty, že charita je len o zbierke šatstva alebo polievkach pre bezdomovcov. Rovnako iniciatívou chceme pozvať ľudí do dialógu o našom spektre sociálnych, zdravotníckych a ďalších služieb, ktoré sú doplnené o nezanedbateľný duchovný rozmer," pripomenul riaditeľ GKCH Prešov Peter Valiček. Týždeň sa začal v metropole Šariša spoločnou archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa s prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom, ktorý prevzal záštitu nad touto iniciatívou v rámci GKCH Prešov.



Okrem krajského mesta zažijú počas tohto týždňa aspoň jeden interaktívny charitný deň aj mestá Svidník, Stará Ľubovňa, Humenné, tiež obec Sačurov. "Na témy obchodovanie s ľuďmi, problematika závislosti či bezdomovectva si GKCH pripravila besedy so ľuďmi, ktorí sa im venujú dlhodobo," priblížila Hrabčáková s tým, že s verejnosťou sa o svoje životné situácie podelia aj samotní klienti. Stretnutia doplnili aj o hudobných hostí.



Verejnosť sa o práci charity dozvie aj prostredníctvom informačných stánkov v mestách. "Približne 15 škôl, niekoľko farností a Farská charita Okružná sa zapojili počas týždňa do zbierky trvanlivých potravín," spomenula. Tie budú venované ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. "Farnosti gréckokatolíckej eparchie podporia charitné dielo modlitbou vo forme suhubej jekténie. Modlitebnú reťaz vytvoria počas celého týždňa aj v jednotlivých zariadeniach GKCH," doplnila. Záujemcovia si podrobný program môžu nájsť na webovej stránke gkcharita-po.sk.



Národný týždeň charity pripravila Slovenská katolícka charita. Aktivitu podporili aj biskupi Slovenska.