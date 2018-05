Počas Noci múzeí môžu návštevníci SNM vidieť meteorit aj múmiu

O sídelnú budovu SNM v Bratislave, ktorá je vlastne prírodovedným múzeom, býva počas podujatia Noc múzeí a galérií najväčší záujem.

Bratislava 19. mája (TASR) – Nadrozmerné modely v bežnom živote takmer neviditeľných živočíchov, ako sú napríklad vši, časti egyptskej múmie a mnoho rôznych ďalších exponátov môžu vidieť návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) – Prírodovedného múzea v Bratislave počas sobotňajšieho podujatia Noc múzeí a galérií 2018.



"Máme tu veľmi zaujímavú výstavu, ktorá je relatívne nová, volá sa Mikrokozmos. Tam sú vo veľkých mierkach zväčšené živočíchy, ktoré sú v bežnom živote takmer neviditeľné – vošky, vši a rôzne iné živočíchy. A tieto mikroskopické živočíchy sú tam zväčšené na troj-, štvormetrové modely, čiže táto výstava je veľmi zaujímavá," povedala pre TASR vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová.



O sídelnú budovu SNM v Bratislave, ktorá je vlastne prírodovedným múzeom, býva počas podujatia Noc múzeí a galérií najväčší záujem. V tento deň ju zvykne navštíviť päť- až sedem tisíc návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia.



SNM v sobotu taktiež získalo nový prírastok do svojej zbierky. Nálezca a majiteľ meteoritu Smolenice, ktorý je siedmym meteoritom nájdeným na Slovensku, ho slávnostne odovzdal SNM.



Veľký záujem býva aj o návštevu antropologického depozitára. Záujemcovia si tam môžu prezrieť aj časti egyptskej múmie – jej hlavu či ruku.



Tretia májová sobota, tento rok 19. mája, opäť patrí múzeám a galériám, ktoré sa už po 14. raz zapájajú do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín pripravujú zbierkotvorné inštitúcie zaujímavé výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, prehliadky a ďalší program vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku. Podujatie organizuje Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom, ktoré je zároveň hlavným koordinátorom múzeí a galérií v Bratislave.