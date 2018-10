Počas túry pri Šútovskom vodopáde prišlo nevoľno 15-ročnému chlapcovi

Chlapec začal pociťovať nevoľnosť, pocit na zvracanie a tŕpnutie prstov.

Šútovo 7. októbra (TASR) - Počas túry od Mojžišových prameňov popri Šútovskom vodopáde prišlo v nedeľu popoludní nevoľno 15-ročnému chlapcovi. Mladému turistovi pomáhali profesionálni i dobrovoľní horskí záchranári.



Chlapec začal pociťovať nevoľnosť, pocit na zvracanie a tŕpnutie prstov. Na pomoc mu odišli profesionálni a dobrovoľní záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z Oblastného strediska Malá Fatra. Do ich príchodu bol chlapec v starostlivosti otca. "Pacientovi slovenskej národnosti bola po príchode záchranárov poskytnutá prvá pomoc a pomocou terénneho vozidla HZS bol transportovaný do ústia doliny na parkovisko. Na vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia pokračoval v sprievode otca," informovala HZS na svojej internetovej stránke.